Telefonla konuÅŸan genÃ§ kÄ±z feci ÅŸekilde can verdi

Rize'de yaÅŸanan olayda oturuklarÄ± apartmanÄ±n 13. katÄ±ndan dÃ¼ÅŸen Makbule Dilsiz hayatÄ±nÄ± kaybetti

Rize'nin PortakallÄ±k Mahallesi Kubilay Sokak’ta dün akÅŸam meydana gelen olayda oturduklarÄ± apartmanÄ±n 13’üncü katÄ±ndaki dairenin penceresinde oturarak telefonla konuÅŸan Makbule Dilsiz, aniden dengesini kaybederek beton zemine düÅŸtü.

AÄŸÄ±r yaralanan ve Recep Tayyip ErdoÄŸan Üniversitesi EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi’ne kaldÄ±rÄ±lan Dilsiz, müdahaleye raÄŸmen kurtarÄ±lamadÄ±.Dilsiz’in cesedi otopsi için Trabzon Adli TÄ±p Kurumuna kaldÄ±rÄ±ldÄ±.