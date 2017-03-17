Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 17/03/2017 13:49

Libya aÃ§Ä±klarÄ±nda batan kargo gemisinden 3 ceset Ã§Ä±karÄ±ldÄ±

batan kargo gemisi

Libya aÃ§Ä±klarÄ±nda dÃ¼n batan TÃ¼rk kargo gemisinin mÃ¼rettebatÄ±nda 3 kiÅŸinin cesedi bulundu

Edinilen son bilgiye göre dün, Misurata LimanÄ± açÄ±ÄŸÄ±nda demirlediÄŸi sÄ±rada olumsuz hava koÅŸullarÄ± nedeniyle batan Türk bayraklÄ± "M/V TINAZTEPE-S isimli gemi personelinden üçünün cesedine ulaÅŸÄ±ldÄ±.

Bu arada, kurtarÄ±lan mürettebat sayÄ±sÄ± 7'ye çÄ±karken, kayÄ±p 3 kiÅŸiyi arama çalÄ±ÅŸmalarÄ± devam ediyor.Batu Denizcilik ÅŸirketinden yetkililer, cenazelerin Türkiye'ye gönderilmesi için iÅŸlemleri yürütmek için bölgeye gidecek.Gemi, dün, Misurata LimanÄ± açÄ±ÄŸÄ±nda demirlediÄŸi sÄ±rada yerel saatle 10.30'da batmÄ±ÅŸtÄ±. Türkiye'nin Misurata BaÅŸkonsolusluÄŸu olayÄ± yakÄ±ndan takip ediyor.

 

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