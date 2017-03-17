KÄ±ÅŸlÄ±klarÄ±nÄ±zÄ± kaldÄ±rmayÄ±n ÅŸiddetli kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± geliyor

Meteoroloji, bazÄ± iller iÃ§in kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± uyarÄ±sÄ±nda bulundu. Kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±yla beraber buzlanma ve don olayÄ±nÄ±n gÃ¶rÃ¼lmesi bekleniyor

Meteoroloji 7. Bölge MüdürlüÄŸü Tahmin ve UyarÄ± Merkezinden yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, Sivas, Kayseri, Yozgat, NevÅŸehir ve KÄ±rÅŸehir'de bugün ve yarÄ±n yer yer kuvvetli kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± bekleniyor.Kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ve hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n azalmasÄ± nedeniyle meydana gelebilecek ulaÅŸÄ±mda aksama, görüÅŸ mesafesinde azalma, kuvvetli buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karÅŸÄ± vatandaÅŸlarÄ±n ve ilgililerin dikkatli olmalarÄ± istendi.

DoÄŸu Anadolu'nun güneydoÄŸusu için uyarÄ±

Meteoroloji Genel MüdürlüÄŸünden, DoÄŸu Anadolu'nun güneydoÄŸusunda yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± beklendiÄŸi bildirildi.Genel Müdürlükten yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, yurdun güneydoÄŸu kesimlerinde yarÄ±n görülecek yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n Hakkari, Bitlis çevreleri, Van'Ä±n güneyi ile ÅžÄ±rnak ve Siirt'in doÄŸusunda kuvvetli rüzgarla birlikte yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± (20 santimetre ve üzeri) ÅŸeklinde olacaÄŸÄ± belirtildi. AçÄ±klamada, ulaÅŸÄ±mda aksamalar, kar sürülmesi, buzlanma, tipi ve çÄ±ÄŸ riski gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karÅŸÄ± dikkatli ve tedbirli olunmasÄ± istendi.