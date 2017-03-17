Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 17/03/2017 14:04

Temizlik gÃ¶revlilerinin dikkati bÃ¼yÃ¼k faciayÄ± Ã¶nledi

Ã§Ã¶p kovasÄ±

ElazÄ±ÄŸ'da temizlik gÃ¶revlilerinin bulduÄŸu poÅŸet iÃ§inden el bombasÄ± Ã§Ä±ktÄ±. GÃ¶revlilerin olayÄ± fark etmesi bÃ¼yÃ¼k bir faciayÄ± Ã¶nledi

ElazÄ±ÄŸ'Ä±n Muhsin YazÄ±cÄ±oÄŸlu bulvarÄ± üzerinde bulunan çöp konteynerinde meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, ElazÄ±ÄŸ Belediyesi Temizlik Ä°ÅŸleri MüdürlüÄŸüne görevli Sedat DüztaÅŸ ve Suat Akgün, çöp konteynerini boÅŸaltmak isterken poÅŸet içerisindeki aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ± fark etti.PoÅŸeti alan DüztaÅŸ, içini açtÄ±ÄŸÄ±nda el bombasÄ±nÄ± buldu. Emniyetli bir ÅŸekilde el bombasÄ±nÄ± kaldÄ±rÄ±ma koyan DüztaÅŸ, durumu amirleri ile polise bildirdi.Olay yerine gelen polis ekipleri, gerekli incelemeleri yaptÄ±ktan sonra el bombasÄ±nÄ± aldÄ±.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±

KÄ±ÅŸlÄ±klarÄ±nÄ±zÄ± kaldÄ±rmayÄ±n ÅŸiddetli kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± geliyor

Meteoroloji, bazÄ± iller iÃ§in kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± uyarÄ±sÄ±nda bulundu. Kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±yla beraber buzlanma ve don olayÄ±nÄ±n gÃ¶rÃ¼lmesi bekleniyor

batan kargo gemisi

Libya aÃ§Ä±klarÄ±nda batan kargo gemisinden 3 ceset Ã§Ä±karÄ±ldÄ±

Libya aÃ§Ä±klarÄ±nda dÃ¼n batan TÃ¼rk kargo gemisinin mÃ¼rettebatÄ±nda 3 kiÅŸinin cesedi bulundu

Makbule Dilsiz

Telefonla konuÅŸan genÃ§ kÄ±z feci ÅŸekilde can verdi

Rize'de yaÅŸanan olayda oturuklarÄ± apartmanÄ±n 13. katÄ±ndan dÃ¼ÅŸen Makbule Dilsiz hayatÄ±nÄ± kaybetti