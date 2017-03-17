Temizlik gÃ¶revlilerinin dikkati bÃ¼yÃ¼k faciayÄ± Ã¶nledi

ElazÄ±ÄŸ'da temizlik gÃ¶revlilerinin bulduÄŸu poÅŸet iÃ§inden el bombasÄ± Ã§Ä±ktÄ±. GÃ¶revlilerin olayÄ± fark etmesi bÃ¼yÃ¼k bir faciayÄ± Ã¶nledi

ElazÄ±ÄŸ'Ä±n Muhsin YazÄ±cÄ±oÄŸlu bulvarÄ± üzerinde bulunan çöp konteynerinde meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, ElazÄ±ÄŸ Belediyesi Temizlik Ä°ÅŸleri MüdürlüÄŸüne görevli Sedat DüztaÅŸ ve Suat Akgün, çöp konteynerini boÅŸaltmak isterken poÅŸet içerisindeki aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ± fark etti.PoÅŸeti alan DüztaÅŸ, içini açtÄ±ÄŸÄ±nda el bombasÄ±nÄ± buldu. Emniyetli bir ÅŸekilde el bombasÄ±nÄ± kaldÄ±rÄ±ma koyan DüztaÅŸ, durumu amirleri ile polise bildirdi.Olay yerine gelen polis ekipleri, gerekli incelemeleri yaptÄ±ktan sonra el bombasÄ±nÄ± aldÄ±.