Valilik'ten AVM'lerde bombalÄ± saldÄ±rÄ± hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± haberlerine aÃ§Ä±klama

Ankara ValiliÄŸi, sosyal medyadan bazÄ± AVM'lerde bombalÄ± saldÄ±rÄ± dÃ¼zenleneceÄŸi haberlerini yalanladÄ±.

Ankara ValiliÄŸinden, sosyal medyada yer alan bazÄ± alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezlerinde "bombalÄ± saldÄ±rÄ± istihbaratÄ±" alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin yapÄ±lan paylaÅŸÄ±mlarla ilgili açÄ±klama geldi. Valilik, haberlerin uydurma olduÄŸunu söyledi. YapÄ±lan açÄ±klamada, "HalkÄ±mÄ±zÄ±n huzurunu bozmak amacÄ±yla, daha önce de bu tür dedikodularÄ±n sosyal medya aracÄ±lÄ±ÄŸÄ± ile yayÄ±lmaya çalÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tespit edilmiÅŸ ve sorumlular hakkÄ±nda yasal iÅŸlem yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r" denilerek resmi makamlar dÄ±ÅŸÄ±nda yapÄ±lan açÄ±klamalara vatandaÅŸlarÄ±n itibar etmemesi gerektiÄŸi bildirildi.

"AVM'LERÄ°N Ä°SÄ°MLERÄ° VERÄ°LEREK YAPILAN PAYLAÅžIM ASILSIZ"

Ankara ValiliÄŸinden yapÄ±lan açÄ±klamada, sosyal medyada bazÄ± cadde ve AVM'lerin adÄ± verilmek suretiyle bombalÄ± eylem yapÄ±lacaÄŸÄ± ÅŸeklinde haberlerin asÄ±lsÄ±z ve uydurma haberler olduÄŸu belirtilerek, "HalkÄ±mÄ±zÄ±n huzurunu bozmak amacÄ±yla, daha önce de bu tür dedikodularÄ±n sosyal medya aracÄ±lÄ±ÄŸÄ± ile yayÄ±lmaya çalÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tespit edilmiÅŸ ve sorumlular hakkÄ±nda yasal iÅŸlem yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Yetkili makamlar tarafÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamalar dÄ±ÅŸÄ±nda, kasÄ±tlÄ± olarak yayÄ±lmak istenen asÄ±lsÄ±z paylaÅŸÄ±mlara vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n itibar etmemesi ve kentimizin güvenliÄŸi için gerekli tüm tedbirlerin alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bilinmesi hususu, kamuoyuna saygÄ± ile duyurulur" denildi.