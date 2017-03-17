BaÅŸlarÄ±na 300 bin TL Ã¶dÃ¼l konulmuÅŸtu PKK'nÄ±n iki lideri Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

PKK'nÄ±n iki daÄŸ sorumlusu Ã¶zel harekat polisinin yaptÄ±ÄŸÄ± operasyonla etkisiz hale getirildi. Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n terÃ¶ristlerin baÅŸÄ±na 300 bin TL Ã¶dÃ¼l koyduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi.

Kandil'den eylem talimatÄ± alan PKK'nÄ±n sözde Tendürek DaÄŸÄ± sorumlusu 'Baver' kod adlÄ± Ä°.Ö., ile DoÄŸubayazÄ±t sorumlusu 'Firaz' kod adlÄ± E.K., AÄŸrÄ±'da dün gece saat 01.00 sÄ±ralarÄ±nda Özel Harekat Åžube MüdürlüÄŸü ve Terörle Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü ekiplerince düzenlenen operasyonla saklandÄ±klarÄ± bir evde öldürülerek etkisiz hale getirildi. Öldürülen örgüt mensuplarÄ±nÄ±n üzerlerinde ve bulunduklarÄ± alanda yapÄ±lan aramalarda, 2 adet kaleÅŸnikof tüfek, tüfeklere ait 9 adet ÅŸarjör ve fiÅŸekler, 2 adet ruhsatsÄ±z tabanca, 2 adet fünye, 2 adet el bombasÄ± ele geçirildi. Öldürülen iki teröristin yapÄ±lan otopsisinde Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n gri listesinde bulunan ve baÅŸlarÄ±na 300 bin TL ödül konulan 'Baver' ve 'Firaz' kod adlÄ± teröristler olduÄŸu belirlendi.

10 ASKER VE KORUCUNUN ÅžEHÄ°T EDÄ°LMESÄ°NDEN SORUMLU

YapÄ±lan araÅŸtÄ±rmada PKK'nÄ±n sözde Tendürek DaÄŸÄ± sorumlusu 'Baver' kod adlÄ± Ä°.Ö.'nün 15 Eylül 2016 tarihinde AÄŸrÄ±'nÄ±n DoÄŸubayazÄ±t ile Van'Ä±n ÇaldÄ±ran ilçeleri sÄ±nÄ±rlarÄ± arasÄ±nda bulunan Tendürek DaÄŸÄ±'nÄ±n Gökçebulak köyü mevkisindeki korucu noktalarÄ±na düzenlenen ve 7 korucu, 2 asker ile bir emekli köy korucusunun ÅŸehit edildiÄŸi saldÄ±rÄ±yÄ± beraberindeki bir grup teröristle gerçekleÅŸtirdiÄŸi belirtildi.

"ÖRGÜT Ä°ÇÄ°NDE ÇÖKÜNTÜYE NEDEN OLDU"

Etkisiz hale getirilen iki teröristin PKK'nÄ±n üst düzey sorumlularÄ± olduÄŸunu ifade eden AÄŸrÄ± Valisi Musa IÅŸÄ±n, "Belli bir süre önce iki teröristin DoÄŸubayazÄ±t'a sÄ±zdÄ±klarÄ±nÄ±n bilgisini aldÄ±k. Özel harekatÄ±mÄ±z tarafÄ±ndan yapÄ±lan operasyonda bu iki terörist silahlarÄ±yla birlikte ölü olarak ele geçirilmiÅŸtir. Bu teröristlerden birisi 'Firaz' kod adlÄ± E. K. Bu AÄŸrÄ± DaÄŸÄ±nda sözde PKK'nÄ±n komuta kademesinin temsilcisi aynÄ± zaman da DoÄŸubayazÄ±t temsilcisi olarak geçen ve arananlar listesinde adÄ± geçen teröristlerden bir tanesiydi. Bir diÄŸeri de yine Tendürek tarafÄ±ndan sorumlu olan ve üst kademe, ölü olarak ele geçirilen bir terörist. Bu ikisinin etkisiz hale getirilmesi örgüt içerisinde önemli bir çöküntüye neden olmuÅŸtur. Bundan sonrada operasyonlarÄ±mÄ±z hÄ±z kesmeden devam edecek. KÄ±ÅŸÄ±n operasyonlarÄ±mÄ±z devam ediyordu. Daha geçenlerde AÄŸrÄ± DaÄŸÄ±nda yapÄ±lan operasyonda çok sayÄ±da tüp, mühimmat ve yaÅŸam malzemesi ele geçirildi. OperasyonlarÄ±mÄ±z yaz, kÄ±ÅŸ demeden devam edecek. Bir tane terörist daÄŸda kalmayana kadar operasyonlarÄ±mÄ±z sürecek" dedi.