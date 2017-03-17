Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 17/03/2017 18:46

Ä°ntihara kalkÄ±ÅŸan kÄ±z Ã§ocuÄŸu ikinci denemesinde yaÅŸamÄ±na son verdi

apartman

ApartmanÄ±n 11. kattan aÅŸaÄŸÄ±ya atlayan 16 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±z Ã§ocuÄŸu bir kat aÅŸaÄŸÄ±ya dÃ¼ÅŸÃ¼nce tekrar aÅŸaÄŸÄ±ya kendini bÄ±raktÄ±. KÄ±z Ã§ocuÄŸu tÃ¼m mÃ¼dahalelere raÄŸmen kurtulamadÄ±.

Gaziantep'te psikolojik sorunlarÄ± olduÄŸu iddia edilen 16 yaÅŸÄ±ndaki MürÅŸide ÅžÄ±ltu, misafirliÄŸe gittiÄŸi adÄ± öÄŸrenilemeyen anneannesinin Nihat Özdemir Caddesi'ndeki evinin balkonuna çÄ±kÄ±p atlamak istedi.11'inci kattan önce 10'uncu katÄ±n balkonuna düÅŸen MürÅŸide ÅžÄ±ltu, ayaÄŸa kalkÄ±p yeniden aÅŸaÄŸÄ±ya atladÄ±. Beton zemine düÅŸen kÄ±zÄ± görenlerin ihbarÄ±yla gelen saÄŸlÄ±k görevlileri, onu ambulansla Åžehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldÄ±rdÄ±. Acil serviste tedaviye alÄ±nan kÄ±z, yapÄ±lan müdahaleye raÄŸmen kurtarÄ±lamayarak yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. Genç kÄ±zÄ±n cesedi otopsi için morga konulurken, olayÄ± haber alarak gelen yakÄ±nlarÄ± sinir krizi geçirip gözyaÅŸÄ± döktü.

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