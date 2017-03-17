Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 17/03/2017 19:08

Ä°BB kÄ±rmÄ±zÄ± Ä±ÅŸÄ±k eziyeti iÃ§in yeni dÃ¼zenleme yapacak

trafik Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±

Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi, Ã§ift yÃ¶nlÃ¼ yollarda yayalarÄ±n sÃ¼rekli butona basmak zorunda kalmamalarÄ± iÃ§in Ä°stanbul genelindeki tÃ¼m sinyalize kavÅŸaklarda " Kademeli Yaya GeÃ§iÅŸi DÃ¼zenlemesi"ni hayata geÃ§irecek.

Ä°stanbul BüyükÅŸehir Belediyesi (Ä°BB), sinyalize kavÅŸaklarda Kademeli Yaya GeçiÅŸi Düzenlemesini hayata geçiriyor. Bu düzenlemeyle birlikte, trafiÄŸin geliÅŸ ve gidiÅŸ yönündeki trafik Ä±ÅŸÄ±klarÄ± birbirinden baÄŸÄ±msÄ±z olarak çalÄ±ÅŸÄ±yor. KarÅŸÄ±dan karÅŸÄ±ya geçmek isteyen bir yaya, trafik butonuna bastÄ±ÄŸÄ±nda sadece geçiÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ± kÄ±sÄ±mdaki araçlar duruyor. DiÄŸer yöndeki araçlar gereksiz yere durmak zorunda kalmÄ±yor. Yaya, refüje yapÄ±lan bekleme alanÄ±na geldiÄŸinde yeniden butona basarak, yine sadece geçiÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ± kÄ±sÄ±mdaki trafiÄŸi durdurmuÅŸ oluyor. Böylece, yaya refüje gelene kadar trafiÄŸin diÄŸer yönü boÅŸ yere beklemiÅŸ olmuyor. Bu uygulama sayesinde trafik çift yönlü olarak durmadÄ±ÄŸÄ± için araçlarÄ±n Ä±ÅŸÄ±kta bekleme süresi azalmÄ±ÅŸ oluyor.

Ä°STANBUL GENELÄ°NDEKÄ° TÜM SÄ°NYALÄ°ZE KAVÅžAKLARDA UYGULANACAK

Åžimdiye kadar 100'ün üzerinde kavÅŸakta uygulanan Kademeli Yaya GeçiÅŸi Düzenlemesiyle; bir yönden butona basan yayanÄ±n geçiÅŸini tamamlayabilmesi için orta refüjde bulunan bekleme alanÄ±nda tekrar butona basmasÄ± gerekiyor. Bununla birlikte, okul gibi yaya yoÄŸunluÄŸunun fazla olduÄŸu kavÅŸaklarda, bir yönden butona basarak geçiÅŸe baÅŸlayan yayanÄ±n, refüje geldiÄŸinde yeniden butona basmasÄ±na gerek kalmadan, sistem otomatik olarak çalÄ±ÅŸarak trafiÄŸi durduruyor. Kademeli yaya geçiÅŸlerinde, yayalarÄ±n güvenliÄŸinin saÄŸlanmasÄ± amacÄ±yla refüjlere yapÄ±lan yaya bekleme alanlarÄ±, engelli yaÅŸlÄ± ve çocuklarÄ±n da ihtiyaçlarÄ±na cevap verebilecek ÅŸekilde tasarlandÄ±. Düzenlemenin Ä°stanbul genelindeki tüm sinyalize kavÅŸaklarda yapÄ±lmasÄ± planlanÄ±yor.

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