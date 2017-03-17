Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 17/03/2017 19:18

Hollanda'dan alÄ±nan 50 otobÃ¼s Ä°ETT'nin baÅŸÄ±na dert oldu

hollanda otobÃ¼sÃ¼

Hollanda'dan alÄ±nan "Phileas'' marka 50 kÃ¶rÃ¼klÃ¼ otobÃ¼sÃ¼n arÄ±zalanmasÄ± sonucu Belediye Meclisi'nin CHP'li Ã¼yesi HakkÄ± SaÄŸlam, otobÃ¼slerin iade edilmesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.

2008 yÄ±lÄ±nda Hollanda'dan alÄ±nan HollandalÄ± Advanced Public Transport Systems adlÄ± firmadan alÄ±nan Phileas marka 50 körüklü otobüs Ä°ETT'nin baÅŸÄ±na dert oldu. Otobüslerden biri 2015 yÄ±lÄ±nda Åžirinevler'de yanarken, diÄŸer birçoÄŸunda da arÄ±zalar meydana geldi. Ä°stanbul ÅŸartlarÄ±na uygun olmadÄ±ÄŸÄ± için alÄ±mÄ± eleÅŸtirilen otobüsler, garajda bekletilmeye mahkum oldu. Hollanda ile yaÅŸanan diplomatik kriz sonrasÄ± yeniden tartÄ±ÅŸÄ±lan otobüsler, Ä°stanbul BüyükÅŸehir Belediyesi meclisi gündemine de geldi. Ä°stanbul BüyükÅŸehir Belediyesinin CHP'li üyesi HakkÄ± SaÄŸlam, otobüslerin iade edilmesi için çaÄŸrÄ±da bulundu. Ä°BB Meclisi CHP Üyesi Dr. HakkÄ± SaÄŸlam hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± soru önergesini Ä°BB meclis toplantÄ±sÄ±nda okudu. SaÄŸlam, Hollanda'nÄ±n Türkiye ve Bakanlara yaptÄ±klarÄ±na karÅŸÄ±lÄ±k olarak bu otobüslerin Hollanda'ya iade edilmesi gerektiÄŸini savundu.

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