Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 17/03/2017 19:24

AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'na iniÅŸ iÃ§in alÃ§alan iki uÃ§aÄŸa yÄ±ldÄ±rÄ±m Ã§arptÄ±

uÃ§ak

Hava koÅŸullarÄ±nÄ±n kÃ¶tÃ¼ olmasÄ± nedeniyle Ä°stanbul AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'na inmek isterken yÄ±ldÄ±rÄ±m Ã§arpan iki uÃ§ak sorunsuz bir ÅŸekilde yolculuklarÄ±nÄ± tamamladÄ±.

Ä°stanbul'da öÄŸlen saatlerinde etkili olan elektrik yüklü bulutlar Atatürk HavalimanÄ±'na iniÅŸ için alçalan iki uçaÄŸa yÄ±ldÄ±rÄ±m isabet etmesine neden oldu. YÄ±ldÄ±rÄ±m isabet eden uçaklar Atatürk HavalimanÄ±'na sorunsuz iniÅŸ yaptÄ±. Kötü hava koÅŸullarÄ± ve yÄ±ldÄ±rÄ±mlara neden olan elektrik yüklü bulutlar, pilotlara zor anlar yaÅŸattÄ±. Bulutlara yakalanmak istemeyen pilotlar, Atatürk HavalimanÄ±'na iniÅŸ için yaklaÅŸma yapamadÄ±. Elektrik yüklü bulutlardan dolayÄ± iniÅŸteki uçaklar havada tur atmak zorunda kaldÄ±. UçaklarÄ±n yaklaÅŸma hattÄ± ve iniÅŸ pistleri CB bulutlarÄ±na göre düzenlendi.

O ANLAR TELSÄ°Z KONUÅžMALARINA YANSIDI

YÄ±ldÄ±rÄ±m çarpan uçaklarÄ±n pilotlarÄ± ve Atatürk HavalimanÄ± Hava Trafik Kontrolörleri arasÄ±ndaki diyaloglar ise telsiz konuÅŸmalarÄ±na yansÄ±dÄ±.

Kule: "BulunduÄŸunuz bölgede CB var mÄ±? 7 mil kuzeyde bir önceki uçakta yÄ±ldÄ±rÄ±m çarpmasÄ± olmuÅŸ bilginiz olusun"

Pilot: "13 millerde yÄ±ldÄ±rÄ±m çarpmasÄ± oldu"

Pilot2: "Bize de yÄ±ldÄ±rÄ±m çarptÄ±" diye anonsta bulundu.

Kule: AnlaÅŸÄ±ldÄ±. Efendim.

YILDIRIM UÇAKTAN NASIL ATILIR?

UçaklarÄ±n gövdesinde kullanÄ±lan alüminyumun yüksek iletkenliÄŸi sayesinde yÄ±ldÄ±rÄ±mÄ±n elektrik yükü uçaÄŸÄ±n her tarafÄ±na yayÄ±larak hÄ±zla daÄŸÄ±lÄ±yor. OluÅŸan elektrik yükü kanat ve yatay stablizelerde bulunan 'static discharger' adÄ± verilen küçük parçalar yardÄ±mÄ±yla uçaktan atÄ±lÄ±yor. Yolcu uçaklarÄ±nda en çok yÄ±ldÄ±rÄ±m çeken noktalarÄ±n baÅŸÄ±nda burun kÄ±smÄ± geliyor. Ä°çerideki radarÄ±n ve diÄŸer sistemlerin oluÅŸturduÄŸu akÄ±m, dÄ±ÅŸ malzemenin kompozitten oluÅŸmasÄ± yÄ±ldÄ±rÄ±mÄ± bazen kendisine çekebiliyor. Radom adÄ± verilen burnun korunmasÄ± için özel bir tasarÄ±m yapÄ±lÄ±yor.

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