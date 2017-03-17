Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 17/03/2017 20:28

HSYK'dan 202 hakim ve savcÄ± meslekten ihraÃ§ edildi


FETÃ– soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda hala mesleÄŸini sÃ¼rdÃ¼ren 202 hakim ve savcÄ± alÄ±nan kararla ihraÃ§ edildi.

HSYK genel kurulu, 202 hakim ve savcÄ± hakkÄ±nda önemli bir karar verdi. Ankara'da HSYK toplanan genel kurul, ihraç kararlarÄ±nÄ± akÅŸam saatlerinde aldÄ±.Sabah gazetesinden Abdurrahman ÅžimÅŸek'in haberine göre halen meslekte bulunan 202 hakim ve savcÄ±yÄ± haklarÄ±nda yürütülen FETÖ soruÅŸturmalarÄ± kapsamÄ±nda meslekten ihraç etti. Daha önce de çok sayÄ±da hakim ve savcÄ± FETÖ iltisaklarÄ± sebebiyle meslekten ihraç edilmiÅŸti.

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