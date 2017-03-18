Ã‡anakkale Zaferi hakkÄ±nda bilinmesi gereken 7 Ã¶nemli gerÃ§ek

TÃ¼rkiye tarihinde Ã¶nemli bir yere sahip olan Ã‡anakkale SavaÅŸÄ±, tarihin en kanlÄ± savaÅŸlarÄ±ndan biridir

Ä°tilaf Devletleri’nin Ä°stanbul’u da alarak Ä°stanbul ve Çanakkale BoÄŸazlarÄ±’nÄ±n kontrolünü ele geçirmek istemesi üzerine ilk hedef Çanakkale BoÄŸazÄ± olmuÅŸtur. Ancak saldÄ±rÄ±larÄ± baÅŸarÄ±sÄ±z olmuÅŸ ve geri çekilmek zorunda kalmÄ±ÅŸlardÄ±r.

1) DÜNYA TARÄ°HÄ°NÄ° DEÄžÄ°ÅžTÄ°REN BÄ°R SAVUNMA

Çanakkale’de Türklerin kazandÄ±ÄŸÄ± zafer, Ä°ngiliz ve FransÄ±zlarÄ±n müttefikleri olan Rus ÇarlÄ±ÄŸÄ±’na yardÄ±m götürememisine neden olmuÅŸtur. Böylece Lenin önderliÄŸindeki BolÅŸevikler devrim yapmÄ±ÅŸ ve Rusya’daki monarÅŸiyi yÄ±kmÄ±ÅŸlardÄ±r. Kurulan Sovetler BirliÄŸi savaÅŸtan çÄ±kmÄ±ÅŸ ve 1991’e kadar süren bir soÄŸuk savaÅŸÄ±n da adÄ±mlarÄ± atÄ±lmÄ±ÅŸ oldu.

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2) MÄ°LLÄ° MÜCADELEYE YARDIM ETTÄ°

Zafer kazanÄ±lmÄ±ÅŸ ama savaÅŸ kaybedilmiÅŸti. BaÅŸkent Ä°stanbul’da Ä°ngiliz ve FransÄ±z gemileri demirlemiÅŸ, OsmanlÄ± topraklarÄ±nÄ± paylaÅŸÄ±yorlardÄ±. Ama Çanakkale’de ünü her yere yayÄ±lan Mustafa Kemal, bu zaferdeki büyük payÄ± sayesinde duyulmamÄ±ÅŸ olsaydÄ±, 1919 yÄ±lÄ±nÄ±n 19 MayÄ±s’Ä±nda Samsun’a çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nda sonradan KurtuluÅŸ SavaÅŸÄ±’na dönüÅŸecek milli mücadele için bu kadar insanÄ± yanÄ±na çekemeyebilirdi.

3) SAVAÅžIN DÜÅžMAN YARATMAYACAÄžINI GÖSTERDÄ°

Ä°ngiltere sömürgesi olan Avustralya ve Yeni Zelanda, ANZAC(Australian and New Zealand Army Corps) adÄ±ndaki birlikleriyle Çanakkale’ye gelmiÅŸler, belki de hiç görmedikleri Ä°ngiltere ve onun kralÄ± için canlarÄ±nÄ± vermiÅŸlerdi. SavaÅŸlarÄ±n milletlerin deÄŸil kiÅŸilerin iÅŸi olduÄŸunu bilen Atatürk ise, savaÅŸta hayatÄ±nÄ± kaybeden Anzak askerlerine ve annelerine hitaben söylediÄŸi “Onlar bu topraklarda canlarÄ±nÄ± verdikten sonra bizim de evlatlarÄ±mÄ±z olmuÅŸlardÄ±r.” sözleriyle dünyaya bir kere daha örnek olmuÅŸtur.

4) 3 BÜYÜKLER TEK YÜREK OLDU

Türkiye’nin en köklü 3 spor klübü olan Galatasaray, Fenerbahçe ve BeÅŸiktaÅŸ’Ä±n sporcularÄ±, Çanakkale’de kazanÄ±lan zaferde pay sahibidir. Resmi kayÄ±tlara göre 3 büyüklerde o zamanlarda sporcu olan 30 oyuncu(Galatasaray 23, Fenerbahçe 5, BeÅŸiktaÅŸ 2) farklÄ± cephelerde ÅŸehit olmuÅŸtur. Cephede savaÅŸtÄ±ktan sonra saatlerce yol gidip Ä°stanbul’da maç yapmaya gelip, maç sonunda tekrar cepheye dönen futbolcularÄ±n hikayeleri ise kitaplara konu olmuÅŸtur.

5) YARIM MÄ°LYON Ä°NSAN HAYATINI KAYBETTÄ°

Kocaman bir dünya savaÅŸÄ±nÄ±n sadece bir cephesi olsa da, Çanakkale hem kazanan hem de kaybeden için pahalÄ±ya mal oldu. 490.000’e yakÄ±n askerle gelen iÅŸgalci kuvvetler, 300.000’den fazla kayÄ±p verdi. Buna karÅŸÄ±lÄ±k OsmanlÄ± tarafÄ±nÄ±n 315.000 askerinin 250.000 tanesi ana yurdunu korurken ÅŸehit oldu. O tarihe kadar eÅŸi görülmemiÅŸ bir cephe olan Çanakkale, sonucunda toplamda yarÄ±m milyondan fazla insan genç yaÅŸta hayatÄ±nÄ± kaybetti.

6) ATEÅžKES ZAMANI

Aylarca süren savaÅŸta, karÅŸÄ±lÄ±klÄ± siperlerden birbirlerini yenmeye çalÄ±ÅŸan iki taraf, bazen ateÅŸkes yapÄ±yordu. Dakikalar önce birbirini öldürmek için karÅŸÄ±lÄ±klÄ± ateÅŸ eden askerler, ateÅŸkes olduÄŸunda birlikte çalÄ±ÅŸÄ±p hayatÄ±nÄ± kaybeden arkadaÅŸlarÄ±nÄ± gömüyorlardÄ±. Bu da, savaÅŸÄ±n dramatik yönünü gözler önüne seren olaylardan birisidir.

7) HAYAT O YIL DURMUÅžTU

1915 yÄ±lÄ±nda mektepler mezun vermedi, kimse evlenmedi, kimse kendini düÅŸünemedi. Bütün dünya birbirine karÅŸÄ± savaÅŸÄ±yordu ve bu savaÅŸta herkese ihtiyaç vardÄ±. Bunun en büyük örneklerinden birisi ise TÄ±bbiye’nin 1915 yÄ±lÄ±nda eÄŸitimine 1 yÄ±llÄ±k ara vermesidir. Genç yaÅŸlÄ± dinlemeden insanlar savaÅŸa giderken, 1915 yÄ±lÄ±nda hayat durmuÅŸtu.

Çanakkale, Türk ulusunun baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k ve hürriyetinin simgesi olmuÅŸtur. Her siperde ayrÄ± destan yazan askerlerimiz, bu zaferin sonunda ‘Çanakkale Geçilmez!’ sözünü tarihe yazdÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±r. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün komutasÄ±ndaki Türk ordusu, canÄ± pahasÄ±na savaÅŸmÄ±ÅŸ ve destan yazmÄ±ÅŸtÄ±r.

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Ben size taarruzu emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman zarfÄ±nda yerimize baÅŸka kuvvetler gelir, baÅŸka komutanlar hâkim olabilir.

Mustafa Kemal Atatürk

Kaynak: Sözcü