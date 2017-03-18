Dilek DoÄŸan davasÄ±nda sanÄ±k polise hapis cezasÄ± verildi

Ä°stanbul SarÄ±yer'de yapÄ±lan operasyonlar sÄ±rasÄ±nda polis tarafÄ±ndan Ã¶ldÃ¼rÃ¼len Dilek DoÄŸan'Ä±n Ã¶lÃ¼mÃ¼ne iliÅŸkin davada Ã¶zel harekat polisi Y.M hapis cezasÄ±na Ã§aptÄ±rÄ±ldÄ±

Terör örgütü DHKP/C’ye yönelik operasyon sÄ±rasÄ±nda yaralanan ve tedavi gördüÄŸü hastanede hayatÄ±nÄ± kaybeden Dilek DoÄŸan davasÄ±nda sanÄ±k polis Y.M. “bilinçli taksirle ölüme neden olmak” suçundan 6 yÄ±l 3 ay hapse çarptÄ±rÄ±ldÄ±.

Ä°stanbul SarÄ±yer’de DHKP-C'ye yönelik terör operasyonu sÄ±rasÄ±nda baskÄ±n yapÄ±lan bir evde yaralanan ve kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hastaneden hayatÄ±nÄ± kaybeden Dilek DoÄŸan’Ä±n ölümüne iliÅŸkin polis memuru Y.M.’nin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± dava 7’inci celsede karara baÄŸlandÄ±.Ä°stanbul 12'inci AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nde kapalÄ± oturumda görülen karar duruÅŸmasÄ±na sanÄ±k polis memuru Y.M. avukatÄ±yla birlikte yoÄŸun güvenlik önlemi altÄ±nda katÄ±lÄ±rken, Dilek DoÄŸan'Ä±n annesi Aysel DoÄŸan, babasÄ± Metin DoÄŸan ve aÄŸabeyi Mehmet DoÄŸan ile avukatlarÄ± salonda hazÄ±r bulundu.

Anne Aysel DoÄŸan’Ä±n, ilk duruÅŸmaya katÄ±lan ve bugünkü duruÅŸmaya kadar ara celselere gelmeyen sanÄ±k Y.M’yi görünce sinirlerine hakim olamadÄ±ÄŸÄ±, bunun üzerine mahkeme heyetinin annenin duruÅŸmadan çÄ±karÄ±lmasÄ±nÄ± istediÄŸi ancak avukatlarÄ±n müdahalesi üzerine annenin salondan çÄ±kmadÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi.

ANNE DOÄžAN GÖZYAÅžI DÖKTÜ

Dilek DoÄŸan’Ä±n annesi Aysel DoÄŸan duruÅŸma sonrasÄ±nda “Benim yavrumu hiçe saydÄ±lar” diyerek gözyaÅŸÄ± döktü. Adliye dÄ±ÅŸÄ±nda karara tepki gösteren bir grup da “Dilek DoÄŸan ölümsüzdür”, “Dilek için adalet istiyoruz” ÅŸeklinde slogan attÄ±. Bu grup daha sonra olaysÄ±z bir ÅŸekilde daÄŸÄ±ldÄ±.

Bir önceki duruÅŸmada Cumhuriyet SavcÄ±sÄ±nÄ±n esasa dair görüÅŸüne karÅŸÄ±n savunma yapan sanÄ±k avukatlarÄ±nÄ±n savcÄ±nÄ±n mütalaasÄ±nÄ±n yerinde olmadÄ±ÄŸÄ±, sanÄ±ÄŸÄ±n taksirle deÄŸil kasten öldürmeye neden olmak suçundan cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini savunduklarÄ± kaydedildi.