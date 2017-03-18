FETÃ– davasÄ±nda yargÄ±lanÄ±yorlardÄ± serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±lar

FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimine iliÅŸkin Malatya'da gÃ¶rÃ¼len davada tutuklu ve tutuksuz yargÄ±lanan sanÄ±klar serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±

Malatya 1. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince YakÄ±nca Spor Salonu'nda görülen duruÅŸmada, karacÄ± olan tutuklu ve tutuksuz Huduti ile Angun'un da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 38 sanÄ±ÄŸÄ±n ardÄ±ndan mahkeme heyeti, avukatlarÄ±n taleplerini dinledi.

Mahkeme heyeti, Cumhuriyet SavcÄ±sÄ± Ä°smail Gökhan Orman'Ä±n görüÅŸlerini sordu. Orman, 1. ve 3. Ordular ile Ege Ordusu KomutanÄ± ile DiyarbakÄ±r Kolordu KomutanÄ±nÄ±n tanÄ±k olarak dinlenilmesini talep etti.

Orman, mahkemenin son celsesine kadar alÄ±nan sanÄ±k savunmalarÄ± ve mevcut delil durumu üzerine HacÄ± Eyyip Özcan'Ä±n adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± istedi.

Mahkeme heyeti taleplerin ardÄ±ndan ara kararÄ±nÄ± vermek için saat 18.20'den 00.00'a kadar duruÅŸmaya ara verdi.

Mahkeme BaÅŸkanÄ± Vedat Koç, okuduÄŸu ara kararda, Huduti'nin darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda telefonla görüÅŸtüÄŸünü iddia ettiÄŸi Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Hulusi Akar'Ä±n tanÄ±k olarak dinlenilmesine karar verildiÄŸini açÄ±kladÄ±.

HaklarÄ±nda terör örgütünün ÅŸifreli haberleÅŸme programÄ± "ByLock" kullandÄ±klarÄ± tespiti yapÄ±lan sanÄ±klarÄ±n yazÄ±ÅŸma içeriklerinin istenmesine de hükmeden mahkeme heyeti, ilk 39 sanÄ±kla ilgili olarak bu kiÅŸilerin Kamu Personel Seçme SÄ±navÄ±na (KPSS) girip girmediklerinin Ölçme, Seçme ve YerleÅŸtirme Merkezinden (ÖSYM) ya da KPSS davasÄ± ÅŸüphelisi olup olmadÄ±klarÄ±nÄ±n ilgili kurumlardan sorulmasÄ±nÄ± kararlaÅŸtÄ±rdÄ±.

Heyet, 3 Nisan'a ertelenen davanÄ±n bu duruÅŸmasÄ±nda, 15 Temmuz 2016 tarihindeki 1. Ordu KomutanÄ±, 3. Ordu KomutanÄ± ve Ege Ordu KomutanlarÄ±nÄ±n da tanÄ±k olarak dinlenilmesini hükme baÄŸladÄ±.

AyrÄ±ca mahkeme heyeti, dönemin 2. Ordu Kurmay BaÅŸkanÄ± Avni Angun'un yanÄ± sÄ±ra yine dönemin 2. Ordu KomutanÄ± Adem Huduti'nin Koruma AstsubayÄ± HacÄ± Eyyip Özcan'Ä±n adli kontrol ÅŸartÄ±yla salÄ±verilmesine, diÄŸer sanÄ±klarÄ±n tutukluluk halinin devamÄ±na karar verdi.

- Ä°DDÄ°ANAMEDEN

Malatya Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±sÄ± Ergül YÄ±lmaz ve BaÅŸsavcÄ±vekili Mehmet Badem tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan, Malatya 1. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince kabul edilen 165 sayfalÄ±k iddianamede, dönemin 2. Ordu KomutanÄ± Adem Huduti "bir numaralÄ± ÅŸüpheli" olarak yer alÄ±yor.

Ä°ddianamede, sanÄ±klarÄ±n, "cebir ve ÅŸiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti AnayasasÄ±'nÄ±n öngördüÄŸü düzeni ortadan kaldÄ±rmaya veya bu düzen yerine baÅŸka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasÄ±nÄ± önlemeye teÅŸebbüs etmek", "cebir ve ÅŸiddet kullanarak TBMM'yi ortadan kaldÄ±rmaya veya TBMM'yi görevlerini kÄ±smen veya tamamen yapmasÄ±nÄ± engellemeye teÅŸebbüs etme", "cebir ve ÅŸiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldÄ±rmaya veya görevlerini kÄ±smen veya tamamen engellemeye teÅŸebbüs etme" suçlarÄ±ndan üçer kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ müebbet hapis ve "FETÖ/PDY üyesi olmak" suçundan da on beÅŸer yÄ±l hapisle cezalandÄ±rÄ±lmalarÄ± isteniyor.

Kaynak: Hürriyet