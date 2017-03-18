Suikastten saatler sonra aÃ§Ä±lan banka hesabÄ± ortalÄ±ÄŸÄ± karÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±

Rusyaâ€™nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Andrey Karlov'u Ã¶ldÃ¼ren MevlÃ¼t Mert AltÄ±ntaÅŸ adÄ±na suikastten hemen sonra bankada bir hesap aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi. Olayla ilgili bir kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Habertürk Gazetesi'nin haberine göre Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov’a yönelik suikast giriÅŸimine iliÅŸkin soruÅŸturmasÄ±nÄ± sürdürüyor. SaldÄ±rgan Mevlüt Mert AltÄ±ntaÅŸ’a iliÅŸkin yeni verilere ulaÅŸÄ±ldÄ±. SavcÄ±lÄ±k, AltÄ±ntaÅŸ’Ä±n Karlov’u vurmasÄ±ndan yaklaÅŸÄ±k 2.5 saat sonra kullandÄ±ÄŸÄ± mail adresindeki yazÄ±ÅŸmalarÄ±n silindiÄŸini tespit etmiÅŸti. AltÄ±ntaÅŸ’Ä±n bankacÄ±lÄ±k hareketlerini de mercek altÄ±na alan savcÄ±lÄ±k, araÅŸtÄ±rma için polise talimat verdi.

NUMARADAN TESPÄ°T EDÄ°LDÄ°

Polis, AltÄ±ntaÅŸ’Ä±n ölümünden saatler sonra adÄ±na hesap açÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirledi. HesabÄ±n telefon bankacÄ±lÄ±ÄŸÄ± yöntemiyle açÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± tespit eden polis, iÅŸlem yapÄ±lan cep telefonunu belirledi. AraÅŸtÄ±rmalarÄ±nÄ± derinleÅŸtiren polis, söz konusu hesabÄ± açmak için kullanÄ±lan 0537 484.... numaralÄ± telefonun sahibine ulaÅŸtÄ±. GözaltÄ±na alÄ±nan ÅŸüpheli, söz konusu hattÄ±n oÄŸlu S.A. tarafÄ±ndan kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Baba serbest bÄ±rakÄ±lÄ±rken, oÄŸul S.A. gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.Ankara Terörle Mücadele Åžubesi’ne götürülen S.A.’nÄ±n emniyet iÅŸlemleri devam ediyor.

‘ÇOBANLIK YAPIYORUM’ DEDÄ°

S.A., ilk ifadesinde Ä°zmir’de çobanlÄ±k yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±, AltÄ±ntaÅŸ’Ä±n internette dolaÅŸan kimlik bilgilerini kullanarak onun adÄ±na hesap açtÄ±ÄŸÄ±nÄ± itiraf etti. Polis, S.A.’nÄ±n bankacÄ±lÄ±k iÅŸlemleri ve baÄŸlantÄ±larÄ±nÄ± araÅŸtÄ±rmayÄ± sürdürüyor. S.A.’nÄ±n dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k amacÄ±yla AltÄ±ntaÅŸ adÄ±na hesap açmÄ±ÅŸ olabileceÄŸi deÄŸerlendiriliyor. Karlov suikastÄ±na iliÅŸkin Rus soruÅŸturma heyetinin de geliÅŸmelerden anlÄ±k haberdar edildiÄŸi öÄŸrenildi.