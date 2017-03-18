Ã‡anakkale Zaferinin Ã§arpÄ±cÄ± bilgileri o mektupla ortaya Ã§Ä±ktÄ±

Tarihin en kanlÄ± savaÅŸlarÄ±ndan biri olan Ã‡anakkale SavaÅŸÄ± sÄ±rasÄ±nda bazÄ± askerlerin yazdÄ±ÄŸÄ± mektup, kazanÄ±lan zaferin ne kadar bÃ¼yÃ¼k olduÄŸunu bir kez daha gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne seriyor

Åžimdiye kadar Çanakkale SavaÅŸÄ±’na iliÅŸkin çoÄŸu asker mektubu birçok belge ortaya çÄ±ktÄ±. BirçoÄŸu Ä°tiliaf güçlerindeki Anzak askerleri tarafÄ±ndan kaleme alÄ±nan mektuplarda, çarpÄ±ÅŸmalarÄ±n dehÅŸetini ortaya koyan birçok tarihi detay yer buldu. Ancak aralarÄ±nda öyle bir mektup var ki ÅŸimdiye kadar hiçkimse savaÅŸÄ± bu sözlerle anlatmadÄ±.

15 KasÄ±m 1915 tarihli 4. Müfreze 6. Bölük’ten isimsiz bir itilaf askerinin babasÄ±na yazdÄ±ÄŸÄ± o mektup; “Sevgili BabacÄ±ÄŸÄ±m… Bir süreden beri Limni’deki hastanedeydim. AteÅŸ hattÄ±na yeni döndüm. Dizanteri yüzünden çok zor günler geçirdim. Åžimdi daha iyiyim.SavaÅŸÄ±n bitmesini istiyorum. ArtÄ±k canÄ±ma yetti. 1. TugayÄ±n Tekçam mevkiine yaptÄ±ÄŸÄ± taarruzu okumuÅŸsundur. Ben de o taarruzda yer aldÄ±m. Daha fazlasÄ±nÄ± görmek istemiyorum. Türk siperlerine ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda her ÅŸeyin ve hepsinin deniz topçu atÄ±ÅŸÄ±yla paramparça edildiÄŸini, Türklerin orada burada üçerli dörderli üst üste yÄ±ÄŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± gördüm. Burada bir Connaught Taburu var. Bir haftadÄ±r ölüleri gömüyorlar.”

ZAFERDEN BÄ°R AY ÖNCE YAZILDI

Genelkurmay YayÄ±nlarÄ± arasÄ±ndan çÄ±kan “Çanakkale Muharebelerinin Esirleri/Ä°fadeler ve Mektuplar” isimli eserde yer alan mektup imzasÄ±z. Yani kimin yazdÄ±ÄŸÄ± bilinmiyor. Ancak mektup Müttefik kuvvetlerinin 7 AralÄ±k 1915’te Suvla ve Anzak bölgelerinin tahliyesine karar vermesinden birkaç hafta önce yazÄ±lmÄ±ÅŸ. DüÅŸman kuvvetlerinin çekilmesi ise 12 AralÄ±k 1915’te baÅŸladÄ±. Bir haftada Anafartalar ve ArÄ± Burnu tamamen boÅŸaltÄ±ldÄ±; bir ay sonra da Ä°ngiliz donanmasÄ±nÄ±n Seddülbahir’den ayrÄ±lmasÄ±yla Türkler savaÅŸÄ±n galibi oldu.

LANCE'DEN ANNESÄ°NE MEKTUP

'Sevgili AnneciÄŸim; Bana göre, yarÄ±madada pek çok ÅŸey yaÅŸanmasÄ±na raÄŸmen, bugüne kadar üç çok önemli olay oldu...'' Çanakkale savaÅŸlarÄ±nda iÅŸgalci güçlerin saflarÄ±nda savaÅŸan Lance isimli bir asker annesine Gelibolu'dan yazdÄ±ÄŸÄ± mektubuna bu sözlerle baÅŸlÄ±yor. OsmanlÄ± tarihinin Birinci Dünya SavaÅŸÄ±'ndaki en büyük zaferi olarak görülen savaÅŸ deniz ve kara çarpÄ±ÅŸmalarÄ± olmak üzere iki aÅŸamadan oluÅŸuyordu. 9 ay süren kara harekatÄ±nda binlerce OsmanlÄ±, Ä°ngiliz, FransÄ±z, Hint ile Avustralya ve Yeni Zelanda askeri (Anzaklar) hayatÄ±nÄ± kaybetti. Lance kanlÄ± çarpÄ±ÅŸmalarÄ±, özellikle de çÄ±karmayÄ± anlatÄ±rken ÅŸöyle devam ediyor: ''Birincisi, tarihin uzun yÄ±llar unutamayacaÄŸÄ± çÄ±karma harekatÄ±. Ä°nsanÄ±n bunun deÄŸerini, muhteÅŸemliÄŸini ve mucizeviliÄŸini anlayabilmek için çÄ±karmanÄ±n gerçekleÅŸtirildiÄŸi noktayÄ± mutlaka görmesi gerekir. Elbette bu harekat çok iyi düÅŸünülmüÅŸtü. Ä°kincisi ise, geçtiÄŸimiz 11 MayÄ±s'ta binlerce Türk'ün bizim hatlarÄ±mÄ±za yaptÄ±ÄŸÄ± karÅŸÄ± taarruzdu. KarÅŸÄ±laÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda bizim kayÄ±plarÄ±mÄ±z çok azdÄ±, tüm hat boyunca yaklaÅŸÄ±k 500 kiÅŸi. ÇÄ±karma harekatÄ±ndan bu yana üzerimize böylesine çok sayÄ±da geldikleri ilk ve tek andÄ±. Üçüncüsü ise 6. Takviye kuvvetimizin planladÄ±ÄŸÄ± ve çok aÄŸÄ±r kayÄ±plar verdiÄŸi Tekçam taarruzuydu. Belki de bu harekata katÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±m için çok ÅŸanslÄ±yÄ±m. Tekçam'da hemen hemen en ÅŸiddetli muharebe yaÅŸandÄ±. TanÄ±dÄ±ÄŸÄ±m o kadar çok dostumu kaybettim ki… 12 KasÄ±m 1915, Gelibolu, Lance'

'YOLDAN BÄ°R AN ÖNCE ÇEKÄ°LMELÄ°SÄ°N'

Genelkurmay YayÄ±nlarÄ± arasÄ±ndan çÄ±kan 'Çanakkale Muharebelerinin Esirleri/Ä°fadeler ve Mektuplar' isimli eserde 'B. Jamie' isimli asker, 13 Ekim 1915'te Anzak koyunda 'Sevgili Eric' diye baÅŸladÄ±ÄŸÄ± mektubunda savaÅŸÄ± ÅŸöyle anlatÄ±yordu: 'Senin sÄ±k sÄ±k savaÅŸta olmanÄ±n daha doÄŸrusu muharebede bulunmanÄ±n nasÄ±l bir ÅŸey olduÄŸunu merak ettiÄŸini düÅŸünüyorum. GerçeÄŸi söylemek gerekirse Avustralya'da evde olmaya hiç benzemiyor. Pat pat pat diye her yerde makineliler çalÄ±ÅŸÄ±yor, büyük top mermileri havayÄ± acÄ±, ince ve korkunç bir çÄ±ÄŸlÄ±k atarak yarÄ±yor, büyük bir gürültü ile yere iniyor, topraÄŸÄ± parçalayÄ±p kocaman çukurlar açÄ±yor. Siperdeki Türklerle aramÄ±zdaki mesafe bazÄ± yerlerde 18 metre kadar. Onlar da bizimle aynÄ± ÅŸeyleri yapÄ±yorlar. Bütün gün biz onlara onlar da bize bakÄ±yor. BazÄ± özel günlerde onlar bizim vadideki siperlerimize her çapta top mermileri atarak hatlarÄ± bozmayÄ± ve mümkün olduÄŸunca çok zarar vermeyi amaçlÄ±yorlar. 'Jack Johnson' adÄ±nÄ± verdiÄŸimiz büyük toplar 8-10 inç gibi çeÅŸitli çaplarda. Mermilerinin havada gidiÅŸlerini duyabiliyor, bir sÄ±ÄŸÄ±naÄŸa veya bir tünele girip patladÄ±ktan ve ÅŸarapnel parçalarÄ± yarÄ±mada üzerinde uçuÅŸup daÄŸÄ±ldÄ±ktan ve düÅŸmesinden sonra tekrar açÄ±ÄŸa çÄ±kÄ±yor ve kaldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z yerden devam ediyoruz. Bir de '15'lik' adÄ±nÄ± verdiÄŸimiz küçük kardeÅŸleri var, bunlarÄ±n çapÄ± ise 75 milimetre. Bunlar hemen hemen tüfek mermileri gibi peÅŸ peÅŸe geliyorlar, bunlar yaÄŸmaya baÅŸlar baÅŸlamaz yoldan bir an önce çekilmelisin.'