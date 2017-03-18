Ã‡anakkale'de en anlamlÄ± buluÅŸma

Ä°zmir'deki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nda ÅŸehit olan Fethi Sekin'in ve 15 Temmuz'un kahramanÄ± Ã–mer Halisdemir'in kardeÅŸi Ã‡anakkale'de buluÅŸtu

15 Temmuz darbe giriÅŸiminin kahramanÄ± Ömer Halisdemir'in kardeÅŸi ve Ä°zmir'de adliyeye yapÄ±lan terör baskÄ±nÄ±nda ÅŸehit düÅŸen polis memuru Fethi Sekin'in kardeÅŸi en büyük kahramanlÄ±k destanÄ±nÄ±n yazÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Çanakkale'de bir araya geldi.

"HÄ°ÇBÄ°R GÜÇ BÄ°ZÄ° BÖLEMEYECEK"

Destan yazdÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Çanakkale Zaferi'nin 102. yÄ±lÄ±nda Çanakkale'de buluÅŸan ÅŸehit kardeÅŸleri Soner Halisdemir ve polis Fikret Sekin "Bu vatanÄ± ne pahasÄ±na olursa olsun koruyacaÄŸÄ±z. Hiçbir güç bizi bölemeyecek" dedi.

VATAN Ä°ÇÄ°N CAN VERDÄ°LER

Astsubay Ömer Halisdemir, 15 Temmuz darbe giriÅŸimi gecesi Ankara'daki Özel Harekat KomutanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ± ele geçirmeye çalÄ±ÅŸan TuÄŸgeneral Semih Terzi'yi öldürüp Türkiye'nin kaderini deÄŸiÅŸtirmiÅŸti. Kendisi de ÅŸehit olmuÅŸtu. Polis Fethi Sekin ise 5 Ocak'ta, Ä°zmir Adliyesi'ne saldÄ±ran PKK'lÄ± 2 teröristi tek baÅŸÄ±na durdururken ÅŸehit düÅŸmüÅŸtü.

ÅžEHÄ°TLÄ°ÄžÄ° ZÄ°YARET ETTÄ°LER

Ömer Halisdemir'in kardeÅŸi Soner Halisdemir ile Fethi Sekin'in kardeÅŸi Fikret Sekin, dün '18 Mart Åžehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 102. YÄ±lÄ±' nedeni ile Çanakkale'de buluÅŸtu. EtkinliÄŸe baba Mehmet Zeki Sekin de katÄ±ldÄ±. Halisdemir ve Sekin aileleri Çanakkale'de destan yazan Mehmetçiklerin yattÄ±ÄŸÄ± ÅŸehitliÄŸi ziyaret etti.