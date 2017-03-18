Nusret MayÄ±n gemisinin Ã‡anakkale'deki gÃ¶revi neydi

Ã‡anakkale SavaÅŸÄ±nÄ±n sembolÃ¼ Nusret MayÄ±n Gemisi, restore edildikten sonra Mersin'in Tarsus ilÃ§esinde sergileniyor

Çanakkale SavaÅŸlarÄ± sÄ±rasÄ±nda boÄŸaza döÅŸediÄŸi mayÄ±nlarla hem savaÅŸÄ±n hem de ülkenin kaderini deÄŸiÅŸtiren "Nusret MayÄ±n Gemisi", restore edildikten sonra 2003 yÄ±lÄ±nda sergilenmeye baÅŸlandÄ±ÄŸÄ± Mersin'in Tarsus ilçesinde ziyaretçilerini adeta tarihi yolculuÄŸa çÄ±karÄ±yor. AA muhabirinin derlediÄŸi bilgiye göre, 1913 yÄ±lÄ±nda "Nusrat" adÄ±yla OsmanlÄ± donanmasÄ±na katÄ±lan gemi, "Çanakkale geçilmez" söylemiyle adÄ±nÄ± tarihe yazdÄ±ran Çanakkale SavaÅŸlarÄ± sÄ±rasÄ±nda büyük rol oynadÄ±.BoÄŸaza döÅŸediÄŸi mayÄ±nlarla, Ä°tilaf Devletlerinin savaÅŸ gemilerine geçit vermeyerek savaÅŸÄ±n gidiÅŸatÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtiren mayÄ±n gemisi, sonraki yÄ±llarda "Nusret" olarak anÄ±lmaya baÅŸladÄ±.Çanakkale'deki günleri 1955 yÄ±lÄ±nda sona eren, 7 yÄ±l sonra da özel bir firma tarafÄ±ndan satÄ±n alÄ±narak "Kaptan Nusret" ismiyle kuru yük gemisi olarak kullanÄ±lan gemi, 1990 yÄ±lÄ±nda Mersin LimanÄ±'nda atÄ±l durumda kaldÄ±.

Akdeniz'in derin sularÄ±nda kaderine terk edilen Nusret, 1999 yÄ±lÄ±nda bir grup gönüllünün giriÅŸimiyle tekrar karaya çÄ±karÄ±ldÄ±ktan sonra Tarsus Belediyesince satÄ±n alÄ±ndÄ±.AslÄ±na sadÄ±k kalÄ±narak restore edilen gemi, 2003 yÄ±lÄ±nda Tarsus'taki Nusret MayÄ±n Gemisi Müzesi ve Çanakkale Zaferi Kültür ParkÄ±'nda sergilenmeye baÅŸlandÄ±.

KÄ±sa zamanda ilçenin simgesi haline gelen Nusret MayÄ±n Gemisi, yerli ve yabancÄ± binlerce turistin ilgisiyle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±.Åžehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 102'nci yÄ±lÄ± dolayÄ±sÄ±yla da çok sayÄ±da vatandaÅŸÄ±n gezdiÄŸi gemi, törenlerin de merkezi haline geldi.

Tarihin derinliklerine ücretsiz yolculuk

Mustafa Kemal Atatürk'ün yanÄ± sÄ±ra Seyit OnbaÅŸÄ± gibi kahramanlarÄ±n da balmumu heykellerini barÄ±ndÄ±ran Nusret MayÄ±n Gemisi, içerisinde bulundurduÄŸu resimler ve 3 boyutlu gezi alanÄ±yla yeni nesillere Çanakkale SavaÅŸlarÄ±'nÄ± aktarÄ±yor.Ücretsiz gezilebilen parkta, geminin yanÄ± sÄ±ra müze, Çanakkale Temsili ÅžehitliÄŸi ve heykeller de bulunuyor.

Kayseri'den gelen 38 yaÅŸÄ±ndaki Ümmügülsüm Koçak, gemiyi ilk kez gördüÄŸünü belirterek, "18 Mart haftasÄ± olmasÄ± dolayÄ±sÄ±yla burada olduÄŸumuz için çok mutluyuz. Milli ve manevi duygularÄ±mÄ±z kabardÄ±, gururluyuz. Ä°yi ki Çanakkale ÅŸehitlerimiz var, iyi ki bu ülkeye sahibiz. Åžehitlik çok güzel bir makam. Ben duygulandÄ±m. 500 kilo mermiyi taÅŸÄ±mak... Tarsuslular çok ÅŸanslÄ± diye düÅŸünüyorum." dedi.

Minik öÄŸrencileriyle birlikte ziyarete gelen öÄŸretmen Yasemin SakallÄ± ise öÄŸrencilerin tarihi yerinde görmesini arzu ettiklerini ifade ederek, "Bu gemiye her çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda hem hüzün, hem mutluluk hem de coÅŸkuyu hissediyoruz. Gurur duyuyoruz. ÇocuklarÄ±mÄ±z da bunu hissetsin diye buradayÄ±z. Beni en çok duygulandÄ±ran, geminin orijinal gemi olmasÄ±. O dönemlerde kullanÄ±lmÄ±ÅŸ, bugün de Tarsus'ta olmasÄ± ve bizim bunu görmemiz çok ilginç." diye konuÅŸtu.

ÇocuklarÄ±yla birlikte parkÄ± gezen Gökmen DemirtaÅŸ (40) ise geminin tarihini duyup, gezi aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla ilçeye geldiÄŸini söyledi.

Çanakkale'nin önemli bir tarihi anlattÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran DemirtaÅŸ, "15 Temmuz'da o anÄ± yaÅŸamÄ±ÅŸ gibi olduk. HalkÄ±mÄ±zÄ±n birlik ve beraberliÄŸiyle kurtulduk. Burada Seyit OnbaÅŸÄ±'nÄ±n sÄ±rtÄ±nda taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± mermiyi, ona Yaradan'Ä±n verdiÄŸi kuvveti gördük." ifadesini kullandÄ±.

Nusret'in Çanakkale'deki görevi

Almanya'nÄ±n Kiel ÅŸehrinde 1911 yÄ±lÄ±nda inÅŸa edilen Nusret MayÄ±n Gemisi, 1913'te OsmanlÄ± donanmasÄ±na katÄ±ldÄ±.

Nusret'in, 7 Mart 1915'te Çanakkale BoÄŸazÄ± intikal rotalarÄ±na döktüÄŸü mayÄ±nlar, dünya tarihinin sayÄ±lÄ± dönüm noktalarÄ±ndan birini belirledi.YüzbaÅŸÄ± HakkÄ± Bey kumandasÄ±ndaki gemi, 7-8 Mart gecesi, düÅŸman gemilerinin girmesine çok az bir süre kala 26 mayÄ±nÄ± boÄŸazÄ±n sularÄ±na döÅŸedi. Ä°tilaf kuvvetleri, Nusret'in döÅŸediÄŸi mayÄ±nlarla Irresistible, Ocean ve Bouvet adlÄ± 3 büyük gemisini kaybetti.Çanakkale SavaÅŸlarÄ± sÄ±rasÄ±nda gösterilen kahramanlÄ±klar sonucunda ''Çanakkale Geçilmez'' sözü tarihe altÄ±n harflerle yazÄ±ldÄ±.