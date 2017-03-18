Yurt genelinde hava durumu nasÄ±l 18 Mart 2017

Meteorolojiden alÄ±nan son bilgilere gÃ¶re yurt genelinde hava durumunun ÅŸÃ¶yle olmasÄ± bekleniyor

Ülke genelinin parçalÄ± ve çok bulutlu, Ä°ç Anadolu'nun doÄŸusu, Karadeniz, DoÄŸu Akdeniz'in doÄŸusu ile DoÄŸu ve GüneydoÄŸu Anadolu bölgeleri ile bu sabah ilk saatlerde EskiÅŸehir çevrelerinin yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geçeceÄŸi tahmin ediliyor. DoÄŸu Akdeniz'in doÄŸusu, Karadeniz kÄ±yÄ±larÄ± ve GüneydoÄŸu Anadolu'da yaÄŸmur ve saÄŸanak, iç kesimlerde karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur ve kar ÅŸeklinde görülecek yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n Hakkari, Bitlis, Van'Ä±n güneyi ile ÅžÄ±rnak ve Siirt'in doÄŸusunda yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± (20 cm ve üzeri) ÅŸeklinde olmasÄ± bekleniyor. DoÄŸu Anadolu'nun doÄŸusunda, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayÄ± meydana geleceÄŸi tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel MüdürlüÄŸünden alÄ±nan tahminlere göre, hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n batÄ± kesimlerde 2 ila 4 derece artacaÄŸÄ±, diÄŸer yerlerde önemli bir deÄŸiÅŸiklik olmayacaÄŸÄ± tahmin ediliyor. RüzgarÄ±n genellikle kuzey ve kuzeydoÄŸu, güneydoÄŸu kesimlerde güney ve güneybatÄ± yönlerden hafif ara sÄ±ra orta kuvvette, DoÄŸu Anadolu'nun güneydoÄŸusunda kuvvetlice (30-50 Km/saat), Güney Ege ve BatÄ± Akdeniz kÄ±yÄ±larÄ±nda kuvvetli (50-70 Km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

BazÄ± illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sÄ±caklÄ±klarÄ± ise ÅŸöyle:

Ankara: ParçalÄ± ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey ve doÄŸu çevreleri kar yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 7

Ä°stanbul: ParçalÄ±, doÄŸusu yer yer çok bulutlu 12

Bursa: ParçalÄ± yer yer çok bulutlu 10

Ä°zmir: ParçalÄ± ve az bulutlu 14

Adana: ParçalÄ± çok bulutlu ve aralÄ±klÄ± saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 19

Antalya: ParçalÄ± bulutlu 20

Samsun: Çok bulutlu ve aralÄ±klÄ± yaÄŸmurlu 9

Trabzon: Çok bulutlu ve aralÄ±klÄ± yaÄŸmurlu 8

Erzurum: Çok bulutlu ve aralÄ±klÄ± kar yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 2

DiyarbakÄ±r: Çok bulutlu ve aralÄ±klÄ± yaÄŸmurlu 9