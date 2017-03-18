DÃ¼nyanÄ±n en uzun aralÄ±klÄ± kÃ¶prÃ¼sÃ¼nÃ¼n temeli bugÃ¼n atÄ±ldÄ±

BugÃ¼n temeli atÄ±lan 1915 Ã‡anakkale KÃ¶prÃ¼sÃ¼ dÃ¼nyanÄ±n en uzun aralÄ±klÄ± kÃ¶prÃ¼sÃ¼ olma Ã¶zelliÄŸi taÅŸÄ±yor

"DünyanÄ±n en uzun aralÄ±klÄ± köprüsü" olma unvanÄ±na sahip olacak ''1915 Çanakkale Köprüsü'' ile Malkara-Çanakkale Otoyolu'nun temeli atÄ±ldÄ±.Lapseki ilçesindeki Åžekerkaya mevkisinde düzenlenen törene CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, 18 Mart Åžehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 102. yÄ±lÄ± dolayÄ±sÄ±yla bulunduÄŸu 18 Mart Stadyumu'ndan video konferans sistemiyle baÄŸlandÄ±.

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Numan KurtulmuÅŸ, UlaÅŸtÄ±rma Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Ahmet Arslan, Güney Kore Cumhuriyeti Arazi, AltyapÄ± ve UlaÅŸtÄ±rma BakanÄ± Ho-In Kang, AK Parti Grup BaÅŸkanvekili Bülent Turan ile diÄŸer protokol üyeleri butona basarak köprünün temelini attÄ±.

Tarihi günün anÄ±sÄ±na BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m ve beraberindekilerin içine madeni para ve not koyarak kapattÄ±ÄŸÄ± tüp, firma yetkililerince temelin atÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yere bÄ±rakÄ±ldÄ±.

"Dünya çapÄ±nda proje" olarak nitelendirilen köprünün açÄ±lÄ±ÅŸÄ±nda alanÄ± dolduran binlerce vatandaÅŸÄ±n yanÄ± sÄ±ra Lapseki-Çanakkale karayolu kenarÄ±nda toplanan çok sayÄ±da kiÅŸi bu ana ÅŸahitlik etti.

Çanakkale BoÄŸazÄ±'nÄ±n ilk, Marmara Bölgesi'nin de 5. asma köprüsü olarak hizmet verecek köprü, 3 geliÅŸ ve 3 gidiÅŸ olmak üzere toplam 6 ÅŸeritten oluÅŸacak.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluÅŸunun 100. yÄ±lÄ± olan 2023'te açÄ±lmasÄ± planlanan 1915 Çanakkale Köprüsü, tamamlandÄ±ÄŸÄ±nda "dünyanÄ±n en uzun aralÄ±klÄ± köprüsü" olacak.

Trakya'dan Ege ve Akdeniz'e uzanan ulaÅŸÄ±m hattÄ±nda Çanakkale'yi Marmara Bölgesi'nde çok önemli konuma taÅŸÄ±yacak köprü, 10 milyar liranÄ±n üzerinde yatÄ±rÄ±mla hayata geçirilecek.

Ä°ki yakanÄ±n birbirine, kenar açÄ±klÄ±klarÄ±yla kendisinin toplam uzaklÄ±ÄŸÄ± 3 bin 860 metre ve viyadükleriyle 5 kilometre üzerinde olacak köprünün iki ayak arasÄ±ndaki açÄ±klÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ise Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluÅŸ yÄ±ldönümü olan 2023'ü taçlandÄ±rmak için 2 bin 23 metre olarak belirlendi.