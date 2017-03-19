Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 19/03/2017 10:19

BingÃ¶l ValiliÄŸi aÃ§Ä±kladÄ± 3 bÃ¶lgede sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± ilan edildi


BingÃ¶l ValiliÄŸi'ne gÃ¶re terÃ¶r eylemleri nedeniyle 3 bÃ¶lgede giriÅŸ Ã§Ä±kÄ±ÅŸlar kapatÄ±larak, sabah 06.00'dan itibaren sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± sÃ¶ylendi.

Bingöl'ün Genç Ä°lçesi SaÄŸgöze Köyü ile Honkunüs ve Yeniçe Mahallelerinde ikinci bir duyuruya kadar hem sokaÄŸa çÄ±kma ve giriÅŸ çÄ±kÄ±ÅŸlar yasaklandÄ±. Bölgede teröristlerin bulunduÄŸu ve operasyon baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Bingöl ValiliÄŸi tarafÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamada,"Genç ilçesi Güneyi daÄŸlÄ±k ve ormanlÄ±k alanda faaliyet yürüten aralarÄ±nda üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduÄŸu deÄŸerlendirilen BTÖ mensuplarÄ±nÄ± ve iÅŸbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölgede BTÖ mensuplarÄ± tarafÄ±ndan kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlendirilen sÄ±ÄŸÄ±nak, barÄ±nak, depo alanlarÄ± ve uçaksavar mevzilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek maksadÄ±yla Genç ilçesi Genç ilçesi SaÄŸgöze köyü ile Honkunüs ve Yeniçe arasÄ±nda kalan bölgede operasyonel faaliyet planlanmÄ±ÅŸtÄ±r.Operasyon icra edilecek bölgelerde halkÄ±n can ve mal güvenliÄŸini saÄŸlamak maksadÄ±yla 5442 sayÄ±lÄ± Ä°l Ä°daresi kanununun 11/C maddesi gereÄŸince belirtilen bölgelerde (Genç Ä°lçesine baÄŸlÄ± olan; SaÄŸgöze Köyü ile Honkunüs ve Yeniçe Mahallelerindeki) sivil vatandaÅŸlarÄ±n zarar görmemesi amacÄ±yla 19 Mart 2017 pazar günü saat 06: 00'dan itibaren geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar bu bölgelere giriÅŸ çÄ±kÄ±ÅŸlar ile sokaÄŸa çÄ±kma yasaklanmÄ±ÅŸtÄ±r.Söz konusu yasaÄŸa vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n uymasÄ± kendi can ve mal güvenlikleri yönünden önem arz etmekte olup, yasaÄŸÄ±n bitim süresi ayrÄ±ca duyurulacaktÄ±r"denildi.

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