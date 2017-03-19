SaraykÃ¶y'de ortalÄ±k kÄ±zÄ±ÅŸtÄ± 500 kiÅŸi Suriyelilerin oturduÄŸu evi taÅŸladÄ±

Denizli'de kÄ±zlara yan bakmalarÄ± Ã¼zerine Suriyeli 25 kiÅŸi ile mahalleli 3 genÃ§ taÅŸlÄ± ve sopalÄ± kavgaya girdi.

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde, 25 Suriyeli ile ilçedeki 3 kiÅŸi arasÄ±nda kavga çÄ±ktÄ±. OlayÄ±n duyulmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yaklaÅŸÄ±k 500 kiÅŸi ilçe meydanÄ±nda toplandÄ±, olaylara müdahale edilmek üzere Denizli merkezden takviye çevik kuvvet ve jandarma ekipleri sevk edildi. Edinilen bilgi ve iddialara göre, Saat 21.30 civarlarÄ±nda mahallenin kÄ±zlarÄ±na yan baktÄ±klarÄ± için Suriyeli gençler ile 3 Sarayköylü genç arasÄ±nda aÄŸÄ±z dalaÅŸÄ± yaÅŸandÄ±. Sözlü tartÄ±ÅŸmanÄ±n kavgaya dönüÅŸmesinin ardÄ±ndan iddiaya göre, yaklaÅŸÄ±k 25 kiÅŸilik Suriyeli grup, Sarayköylü 3 gencin üzerine saldÄ±rdÄ±. Kavga nedeniyle ismi öÄŸrenilemeyen bir genç yaralandÄ±. YaralÄ± ÅŸahÄ±s hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

500 KÄ°ÅžÄ° EVÄ° TAÅžLADI

OlayÄ±n duyulmasÄ± üzerine ilçe halkÄ±ndan yaklaÅŸÄ±k 500 kiÅŸi Hüseyin KuÅŸ parkÄ± etrafÄ±nda toplandÄ±. Toplanan öfkeli kalabalÄ±k ile Suriyeliler arasÄ±nda taÅŸlÄ± sopalÄ± kavga baÅŸladÄ±. Bir grup genç, Suriyelilerin oturduÄŸu evi taÅŸlayarak, tek katlÄ± evin camlarÄ±nÄ± kÄ±rdÄ±. Müdahalede bulunan polis ekipleri, olaylarÄ±n büyümesi üzerine yetersiz kaldÄ±. OlaylarÄ±n büyümesi üzerine Denizli Merkezden takviye çevik kuvvet ve jandarma ekipleri ilçeye sevk edildi. Ä°lçe KaymakamÄ± Fatih Akkaya, Belediye BaÅŸkanÄ± Ahmet Necati ÖzbaÅŸ, Ä°lçe Jandarma KomutanÄ± ve Ä°lçe Emniyet Müdürü olaylarÄ±n yatÄ±ÅŸmasÄ± için kalabalÄ±ÄŸÄ± sakinleÅŸtirmeye çalÄ±ÅŸtÄ±. Öfkeli kalabalÄ±ÄŸÄ±n yatÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ilçeye takviye olarak gelen çevik kuvvet ve jandarma ekipleri, kabalÄ±ÄŸÄ±n daha fazla taÅŸkÄ±nlÄ±k çÄ±karmasÄ±nÄ± engelleyerek kontrollü bir ÅŸekilde daÄŸÄ±ttÄ±.