Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 19/03/2017 10:49

Bursa'da bayrak krizi TÃ¼rk bayraÄŸÄ±nÄ± indirip OsmanlÄ± bayraÄŸÄ±nÄ± astÄ±lar


Bursa'da TarÄ±m FuarÄ±'nda Ã§alÄ±ÅŸan iki belediye gÃ¶revlisinin TÃ¼rk bayraÄŸÄ±nÄ± indirip OsmanlÄ± bayraÄŸÄ±nÄ± gÃ¶ndere Ã§ekmesi olay yarattÄ±.

Bursa'nÄ±n Karacabey Ä°lçesi'ndeki 'bayrak krizi' ÇalÄ±ÅŸma ve Sosyal Güvenlik BakanÄ± Mehmet MüezzinoÄŸlu'nun dün öÄŸleden sonra ilçede açÄ±lan TarÄ±m FuarÄ±'nÄ± ziyareti öncesi ortaya çÄ±ktÄ±. SoÄŸan PazarÄ± önünde birinde Türk bayraÄŸÄ±, diÄŸerinde Karacabey Belediyesi'nin flamasÄ±n bulunan iki direÄŸin olduÄŸu yere gelen belediye görevlisi, çalÄ±ÅŸma yaptÄ±.Çevredekiler önce Bakan MüezzinoÄŸlu için hazÄ±rlÄ±k yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bayrak ve flamanÄ±n yenilendiÄŸini sandÄ±. KÄ±sa süre sonra indirilen Türk bayraÄŸÄ±nÄ±n yerine çekilen bayraÄŸÄ±n OsmanlÄ± bayraÄŸÄ± olduÄŸu fark edilince, tepki baÅŸladÄ±. OlayÄ±n sosyal medyaya yansÄ±masÄ±yla ilçede yankÄ± uyandÄ±ran 'bayrak krizi', belediye yetkililerini harekete geçirdi. OsmanlÄ± bayraÄŸÄ±nÄ± indirip yeniden Türk bayraÄŸÄ±nÄ± göndere çekmesiyle 'bayrak krizi' sona erdi.

 

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