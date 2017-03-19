Esnaf bayram etti Ä°ranlÄ±lar o ile Nevruz bayramÄ± iÃ§in akÄ±n etti

Nevruz bayramÄ± iÃ§in sÄ±nÄ±rdan geÃ§erek Van'a tatil yapmak iÃ§in gelen Ä°ranlÄ± turistler, 'TÃ¼rkiye'ye gitmeyin' Ã§aÄŸrÄ±larÄ±na aldÄ±rÄ±ÅŸ etmediklerini belirttiler. EsnafÄ±n yÃ¼zÃ¼nÃ¼ gÃ¼ldÃ¼ren bu bayram tatili, acente ve otel iÅŸletmelerini de sevindirdi.

Nevruz tatilini fÄ±rsat bilen çok sayÄ±da Ä°ranlÄ±, ülkeleriyle en uzun sÄ±nÄ±ra sahip Van'a akÄ±n etti. Tatil için Türkiye'yi seçen turistler, karayoluyla Van'Ä±n Saray ilçesindeki KapÄ±köy SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'ndan ülkeye giriÅŸ yaptÄ±. YoÄŸunluk nedeniyle giÅŸe sayÄ±sÄ±nÄ±n 2'den 4'e çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± sÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ±nda 4 günde 7 bin 280 Ä°ranlÄ± turist, tatilini deÄŸerlendirmek için Van'a geldi.Van Ticaret ve Sanayi OdasÄ± (TSO) yönetim kurulu üyeleri ile acente ve otel iÅŸletmecileri, sÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ±ndan giriÅŸ yapan turistleri karanfillerle karÅŸÄ±ladÄ±. Heyet, sÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ±nda turistlerin Nevruz BayramÄ±'nÄ± kutlayarak çikolata ikram etti.

ESNAF BAYRAM ETTÄ°

Kentte "Van Shopping Fest" adÄ± altÄ±nda 15 Mart-5 Nisan'da düzenlenen alÄ±ÅŸveriÅŸ festivaline denk gelen Ä°ran'daki nevruz tatili, dört bir yanÄ± Ä±ÅŸÄ±klarla renklendirilen caddelerde Farsça duyurularla ürünlerini tanÄ±tan esnafÄ± sevindirdi.YaptÄ±klarÄ± alÄ±ÅŸveriÅŸle kente canlÄ±lÄ±k kazandÄ±ran Ä°ranlÄ± turistler, lokantalarda da yoÄŸunluÄŸun oluÅŸmasÄ±nÄ± saÄŸladÄ±. Gümrük ve Ticaret Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Fatih Çiftci, KapÄ±köy SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'nda yoÄŸunluk öncesi gerekli hazÄ±rlÄ±klarÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

Esnaf Cafer TakÄ±z, uzun zamandÄ±r Ä°ran'daki nevruz tatili için hazÄ±rlÄ±k yaptÄ±klarÄ±nÄ±, bu kapsamda turistlere hitap edecek ürünleri maÄŸazaya getirdiklerini söyledi.Ä°ranlÄ±larÄ±n kentte daha uzun süre kalmalarÄ± için ürünlerde yüzde 50'ye varan indirimler yaptÄ±klarÄ±nÄ± aktaran TakÄ±z, "Ä°ranlÄ± turistler Van esnafÄ± için 'can suyu' oldu" ÅŸeklinde konuÅŸtu.Kuyumcu Ömer Anterili de alÄ±ÅŸveriÅŸ festivali kapsamÄ±nda ürün çeÅŸitlerini arttÄ±rdÄ±klarÄ±nÄ±, indirim kampanyalarÄ±yla turistleri aÄŸÄ±rladÄ±klarÄ±nÄ± aktardÄ±.

"SINIR KAPILARINDA HER TÜRLÜ ÖNLEMÄ° ALDIK"

SÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ±na takviye gümrük memurlarÄ± ve pasaport polisleri görevlendirdiklerini ifade eden Çiftci, ÅŸöyle konuÅŸtu: "SÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ±nda yolcu olduÄŸu sürece mesai kavramÄ±na bakÄ±lmaksÄ±zÄ±n hizmet verilecek. SÄ±nÄ±r kapÄ±larÄ±nda her türlü önlemi aldÄ±k. BakanlÄ±ktan ve bölgede müdürlüklerinden oluÅŸturulan özel ekipler tarafÄ±ndan düzenli olarak takip ve kontroller yapÄ±lmaktadÄ±r. AyrÄ±ca KapÄ±köy SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'ndaki inÅŸaat çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n aÄŸustos ayÄ± gibi tamamlanmasÄ±yla kapÄ±mÄ±z 24 saat uluslararasÄ± trafiÄŸe açÄ±lacak. AyrÄ±ca Gürbulak SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'nda da yeni bir proje çalÄ±ÅŸmasÄ± yapÄ±lmakta. Orada da yeni bir proje hayata geçireceÄŸiz."

OTELLERDE YER KALMADI

Kentteki bir otelin müdürü ReÅŸat YeÅŸilaÄŸaç, esnafÄ±n uzun zamandÄ±r Ä°ran'daki nevruz tatilini beklediÄŸini söyledi.Son üç yÄ±lÄ±n en yoÄŸun turist akÄ±ÅŸÄ±na tanÄ±k olduklarÄ±nÄ± dile getiren YeÅŸilaÄŸaç, "Kentteki otellerimiz tamamen doldu. Önümüzdeki 15 gün boyunca bu yoÄŸunluÄŸun devam edeceÄŸini bekliyoruz. Bu yoÄŸunluk, son günlerde ekonomik anlamda sÄ±kÄ±ntÄ± yaÅŸayan esnafÄ±mÄ±za iyi geldi." dedi.Acente sahibi ve tur rehberi Murat Beyaz da her yÄ±l bu dönemde binlerce Ä°ranlÄ±nÄ±n Türkiye geldiÄŸini, bu yÄ±l da tatilin baÅŸlamasÄ±yla yoÄŸunluk oluÅŸtuÄŸunu kaydetti. BazÄ± Avrupa ülkelerinin Türkiye'ye karÅŸÄ± olumsuz propagandasÄ±na raÄŸmen turistlerin Türkiye'den vazgeçemediÄŸini anlatan Beyaz, iyi bir hizmetle turistleri memnun etmeye çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± aktardÄ±.

"TÜRKÄ°YE'YÄ° ÇOK SEVÄ°YORUZ"

Ä°ranlÄ± turist Sevda Hoydan, sÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ±nda çok sÄ±cak karÅŸÄ±landÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, "Ä°ranlÄ±lar Van'Ä± ve kültürünü çok seviyor. Burada olmaktan çok memnunuz. Genelde kÄ±yafet üzerine alÄ±ÅŸveriÅŸ yapÄ±yoruz." diye konuÅŸtu.Gisun FerÅŸune de ailesiyle nevruz tatilini Türkiye'de geçireceklerini anlatarak Türk yemeklerini çok beÄŸendiÄŸini ifade etti.Her sene tatil için Türkiye'yi tercih ettiklerini vurgulayan FerÅŸune, "Türkiye'ye daha çok alÄ±ÅŸveriÅŸ için geliyoruz. Giyimle ilgili bütün ihtiyaçlarÄ±mÄ±zÄ± Türkiye'de alÄ±yoruz. Türkiye'yi çok seviyoruz." dedi.Ä°lk kez Türkiye'ye geldiÄŸini kaydeden Ä°ranlÄ± Summeya Hekani de eÄŸlenmek ve güzel vakit geçirmek için 13 günlük bayram süresini Van'da geçireceklerini aktardÄ±.