AvcÄ±lar'da sokak ortasÄ±nda pompalÄ± tÃ¼fekle terÃ¶r estirdi

AvcÄ±lar'da bir kiÅŸi sokak ortasÄ±nda pompalÄ± tÃ¼fekle ensesinden vurularak Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Cinayet zanlÄ±sÄ± arkadaÅŸÄ±nÄ±n evinde yakalandÄ±.

Olay AvcÄ±lar Mustafa Kemal PaÅŸa Mahallesi BeyoÄŸlu Caddesi Çetin Sokak üzerinde 13 Mart 2017 tarihinde meydana geldi. Ä°ddiaya göre yaklaÅŸÄ±k 3 ay önce uyuÅŸturucu satÄ±ÅŸÄ±ndan kaynaklanan anlaÅŸmazlÄ±k Dursun Güntemur(20) ve BarÄ±ÅŸ Dayan(24) arasÄ±nda kavgaya dönüÅŸtü. Güntemur Dayan'Ä± bÄ±çaklayarak yaraladÄ±. BarÄ±ÅŸ Dayan 13 Mart günü Dursun Güntemur'u takip etmeye baÅŸladÄ±. Güntemur'un AvcÄ±lar'da bir kahvehaneye girdiÄŸini gören Dayan yaklaÅŸÄ±k 1 saat kahvehanenin önünde bekledi, Güntemur kahvehaneden çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada da arkasÄ±ndan yaklaÅŸarak pompalÄ± tüfekle ensesine 3 el ateÅŸ etti. Güntemur olay yerinde öldü, katil uzaklaÅŸarak izini kaybettirdi.Polis ekipleri saldÄ±rgana yardÄ±m ettikleri ve olay yerindeki delilleri kararttÄ±klarÄ± gerekçesiyle Dayan'Ä±n 2 arkadaÅŸÄ±nÄ± gözaltÄ±na aldÄ±. Mahkeme Engin Solmaz ve Ömer Ä°nce' yi tutukladÄ±.