Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 19/03/2017 19:10

Lice'de dev terÃ¶r operasyonu 2 asker ÅŸehit oldu


DiyarbakÄ±r'da 5 Mart'tan bu yana devam eden terÃ¶r operasyonunda bugÃ¼n 2 asker ÅŸehit olurken 6 PKK'lÄ± da Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

DiyarbakÄ±r'Ä±n Lice, Kulp ve Hani ilçelerinin kuzeyi ile Bingöl'ün Genç Ä°lçesi arasÄ±nda kalan bölgede 5 Mart'ta 7 bin asker, polis ve güvenlik kurucu ile gerçekleÅŸtirilen geniÅŸ çaplÄ± operasyonlar devam ederken, bugün Lice ile Hani ilçeleri arasÄ±ndaki bölgede bir grup bölücü terör örgütü mensubu ile sÄ±cak temas saÄŸlandÄ±. Teröristlerin açtÄ±ÄŸÄ± ilk ateÅŸte yaralanan bir yüzbaÅŸÄ± ile bir uzman çavuÅŸ kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± DiyarbakÄ±r'daki Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'nde yapÄ±lan tüm müdahalelere raÄŸmen kurtarÄ±lamayarak, ÅŸehit oldu.ÇatÄ±ÅŸmada ilk belirlemelere göre 6 PKK'lÄ± ölü ele geçirilirken, bölgede operasyonlar devam ediyor.

 

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