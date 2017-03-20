Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 20/03/2017 07:51

Ankara'da korkutan silah sesleri Ã¶lÃ¼ ve yaralÄ±lar var

Ã§atÄ±ÅŸma

Ankara'nÄ±n KeÃ§iÃ¶ren ilÃ§esinde seyir halinde olan otomobildeki kiÅŸiler birbirine ateÅŸ aÃ§tÄ±. Olay sonucunda 1 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti

Ankara'da seyir halinde olan iki otomobildeki ÅŸüphelilerin birbirine ateÅŸ açmasÄ± sonucu çÄ±kan çatÄ±ÅŸmada 1 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti.AlÄ±nan son bilgiye göre, Keçiören Fatih Caddesi'nde 41 PS 419 plakalÄ± otomobilde bulunan ÅŸüpheliler ile plakasÄ± belirlenemeyen bir araçta bulunan kiÅŸiler seyir halindeyken birbirlerine ateÅŸ açmaya baÅŸladÄ±.

YaklaÅŸÄ±k 200 metre süren kovalamaca sonrasÄ± 41 PS 419 plakalÄ± otomobil TepebaÅŸÄ± kavÅŸaÄŸÄ±nda kaldÄ±rÄ±ma çarparak durdu. Bunun üzerine otomobilden inen 3 kiÅŸi ara sokaklara doÄŸru kaçmaya çalÄ±ÅŸtÄ±. Bu sÄ±rada arkadan gelen ÅŸüpheliler araçla DalgÄ±ç Sokak istikametine ters yönden girerek kaçmaya çalÄ±ÅŸan Baran A'ya (19) ateÅŸ etti.

Vücuduna isabet eden mermilerle aÄŸÄ±r yaralanan Baran A. yere düÅŸerken bu sÄ±rada birlikte kaçtÄ±ÄŸÄ± bir kiÅŸi yanÄ±na gelerek yardÄ±m etmeye çalÄ±ÅŸtÄ±. Baran A'nÄ±n aÄŸÄ±r yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± gören söz konusu kiÅŸi daha sonra kaçarak olay yerinden uzaklaÅŸtÄ±.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin müdahale ettiÄŸi Baran A'nÄ±n hastaneye kaldÄ±rÄ±lÄ±rken yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi bildirildi.Bölgeye sevk edilen polis ekipleri kaçan ÅŸüphelilerin yakalanmasÄ± için çalÄ±ÅŸma baÅŸlatÄ±rken, olay yeri inceleme ekipleri çatÄ±ÅŸmanÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± bölgede çok sayÄ±da mermi kovanÄ± buldu.

Uzun namlulu silah, pompalÄ± tüfek ve tabancalarÄ±n kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± çatÄ±ÅŸma sÄ±rasÄ±nda, olay anÄ±nda çok sayÄ±da kiÅŸinin bulunduÄŸu bir kafe ile çevredeki bazÄ± binalara da mermi isabet ettiÄŸi belirlendi.Polis ekipleri ÅŸüphelilerin eÅŸkali ve kaçtÄ±klarÄ± aracÄ±n plakasÄ±nÄ± belirlemek için çatÄ±ÅŸmanÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± TepebaÅŸÄ± kavÅŸaÄŸÄ±ndaki MOBESE kameralarÄ± ile çevredeki iÅŸ yerlerinin güvenlik kameralarÄ± görüntülerini incelemeye aldÄ±.

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