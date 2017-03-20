Mide ameliyatÄ± genÃ§ kÄ±zÄ±n hayallerini yok etti

24 yaÅŸÄ±ndaki Aylin KÄ±rca, geÃ§irdiÄŸi mide ameliyatÄ± sonucunda yaÅŸanan organ yetmezliÄŸi nedeniyle hayata veda etti
Kocaeli'nde iÅŸadamÄ± Kamil Öçbe'nin oÄŸlu Alparslan Öçbe ile geçtiÄŸimiz aylarda niÅŸanlanan Kocaeli Üniversitesi Jeofizik bölümü mezunu 24 yaÅŸÄ±ndaki Aylin KÄ±rca, midesindeki rahatsÄ±zlÄ±k nedeniyle Gebze'de özel bir hastanede ameliyat oldu.KÄ±rca ameliyat sonrasÄ± yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± organ yetmezliÄŸi nedeniyle yoÄŸun bakÄ±ma alÄ±ndÄ±. 3 gün boyunca yoÄŸun bakÄ±m ünitesinde tedavi gören talihsiz kÄ±z yapÄ±lan müdahalelere raÄŸmen kurtarÄ±lamadÄ±.Temmuzda evlilik hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenilen KÄ±rca memleketi Ordu'da topraÄŸa verildi.