Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 20/03/2017 08:06

Ä°ÅŸÃ§iler kaldÄ±klarÄ± konteynerde feci ÅŸekilde can verdi

iÅŸÃ§i konteynÄ±rÄ±

Ä°stanbul'da Ã§Ä±kan yangÄ±nda iÅŸÃ§ilerin kaldÄ±ÄŸÄ± konteyner cayÄ±r cayÄ±r yandÄ±. Olayda 1 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti

Ä°stanbul Arnavutköy'de meydana gelen olayda iÅŸçilerin kaldÄ±ÄŸÄ± konteynerde çÄ±kan yangÄ±n sonucuna 1 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybederken, 1 kiÅŸi yaralandÄ±. Ömerli Mahallesi Tuna Sokak'ta büyükbaÅŸ hayvancÄ±lÄ±k üzerine faaliyet gösteren bir iÅŸletmede, iÅŸçilerin kaldÄ±ÄŸÄ± konteynerde henüz belirlenemeyen nedenle yangÄ±n çÄ±ktÄ±.Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangÄ±na müdahale ederek söndürdü. YangÄ±n sÄ±rasÄ±nda içeride uyuduklarÄ± belirtilen Türkmenistan uyruklu Murat Baba olay yerinde hayatÄ±nÄ± kaybetti, yanÄ±ndaki arkadaÅŸÄ± Türkmenistan uyruklu Devlet Cumayel aÄŸÄ±r yaralandÄ±. Cumayel, Esenyurt Devlet Hastanesine kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

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