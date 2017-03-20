Lice'den acÄ± haber geldi biri yÃ¼zbaÅŸÄ± biri uzman ÅŸehit oldu

TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK'ya yÃ¶nelik DiyarbakÄ±r'Ä±n Lice ilÃ§esinde devam eden operasyonda Gaziantepli Jandarma YÃ¼zbaÅŸÄ± Fuat OÄŸuzcan (34) ile Osmaniyeli Uzman OnbaÅŸÄ± Zinnur Ezim (26) ÅŸehit dÃ¼ÅŸtÃ¼

DiyarbakÄ±r’Ä±n Lice ilçesinde devam eden operasyonlarda dün acÄ± haber geldi. PKK ile girilen çatÄ±ÅŸmada Gaziantepli Jandarma YüzbaÅŸÄ± Fuat OÄŸuzcan (34) ile Osmaniyeli Uzman OnbaÅŸÄ± Zinnur Ezim (26) ÅŸehit oldu. ÇÄ±kan çatÄ±ÅŸmada 6 terörist de etkisiz hale getirildi. DiyarbakÄ±r ValiliÄŸi operasyonla ilgili açÄ±klama yapÄ±ldÄ±. 05 Mart 2017 Pazar günü saat 05.00'den itibaren baÅŸlatÄ±lan ‘Bayrak41 Åžehit Jandarma Astsubay KÄ±demli ÇavuÅŸ Tolga TopçuoÄŸlu MüÅŸterek Operasyonu’ kasamÄ±nda bugün Lice ilçesi Åženlik Köyü ile AkçapÄ±nar MezrasÄ± mülki sÄ±nÄ±rlarÄ± içerisinde 2 farklÄ± yerde bir grup bölücü terör örgütü mensubu ile silahlÄ± çatÄ±ÅŸma yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± belirtilen açÄ±klamada, “SaÄŸlanan silahlÄ± çatÄ±ÅŸma neticesinde, 6 terörist etkisiz hale getirilmiÅŸ, 1 adet M-16 piyade tüfeÄŸi, 5 adet kaleÅŸnikov piyade tüfeÄŸi, 4 adet M-16 piyade tügeÄŸi ÅŸarjörü, 12 adet kaleÅŸnikov piyade tüfeÄŸi ÅŸarjörü, 5 adet el bombasÄ± ve 480 adet muhtelif fiÅŸek ele geçirilmiÅŸtir. Bölücü terör örgütü mensubu teröristlerle girilen silahlÄ± çatÄ±ÅŸma neticesinde 2 kahraman silah arkadaÅŸÄ±mÄ±z aÄŸÄ±r ÅŸekilde yaralanmÄ±ÅŸ, söz konusu personel sevk edildiÄŸi DiyarbakÄ±r Selahattin Eyyübi Devlet Hastanesi’nde yapÄ±lan tüm müdehalelere raÄŸmen kurtarÄ±lamayarak ÅŸehit olmuÅŸtur. Bölgemizde yaÅŸayan vatandaÅŸlarÄ±n huzur ve güvenliÄŸinin saÄŸlanmasÄ± ve teröristle mücadele kapsamÄ±nda yürütülen çalÄ±ÅŸmalara olumsuz hava ve iklim ÅŸartlarÄ±na raÄŸmen artan bir azim ve kararlÄ±lÄ±kla devam edilmektedir” denildi.

GAZÄ°ANTEP’E ACI HABER

Åžehit Jandarma YüzbaÅŸÄ± Fuat OÄŸuzcan’Ä±n acÄ± haberi, Merkez KomutanÄ± Albay Hakan Åžahin ile askeri yetkililer tarafÄ±ndan Ulus Mahallesi’nde oturan Nuri ve Kanime OÄŸuzcan çiftine verildi. OÄŸullarÄ±nÄ±n acÄ± haberiyle sinir krizi geçiren aileye saÄŸlÄ±k görevlileri tarafÄ±ndan müdahale edilirken, binaya dev Türk bayraklarÄ± asÄ±ldÄ±. Åžehidin baba evi, acÄ± haberi duyan yakÄ±nlarÄ±nÄ±n akÄ±nÄ±na uÄŸradÄ±. AyÅŸe Fatma OÄŸuzcan ile evli ve 7 aylÄ±k Elif isminde çocuÄŸu bulunan ÅŸehit Fuat OÄŸuzcan’Ä±n, ElazÄ±ÄŸ’da görevliyken 1 ay önce Lice’ye geçici görevli gittiÄŸi öÄŸrenildi.

“ÇAYI ÇOK SEVERDÄ°”

Åžehidin halasÄ±nÄ±n oÄŸlu Müslüm Alagöz, kuzeniyle en son 1 ay önce görüÅŸtüÄŸünü söyledi. Müslüm Alagöz, ÅŸehit OÄŸuzcan’Ä±n çay içmeyi çok sevdiÄŸini anlatÄ±rken gözyaÅŸÄ± döküp ÅŸöyle dedi: “YazÄ±k günah yani, ne diyeyim. Bir ay önce bendeydi. Ben yeni ev almÄ±ÅŸtÄ±m; geldi, oturduk sohbet ettik. Çay içmeyi çok severdi. En az 10 bardak çay içerdi. Vatan saÄŸ olsun demiyorum. Åžehidimizin ruhu ÅŸad olsun. Biz ÅŸehit olduÄŸuna inanÄ±yoruz. Allah kendisini en yüksek mertebeye ulaÅŸtÄ±rsÄ±n. Ama yazÄ±k günah, bu ülke bu hale geldi. Dalyan gibi bir yüzbaÅŸÄ±ydÄ±. KapÄ±dan sÄ±ÄŸmazdÄ±, babayiÄŸit bir adamdÄ±. Sporla ilgilenirdi. YazÄ±k günah bu askerlere.”

OSMANÄ°YE’YE DE ÅžEHÄ°T ATEÅžÄ° DÜÅžTÜ

Uzman OnbaÅŸÄ± 26 yaÅŸÄ±ndaki Zinnur Ezim’in Osmaniye’deki baba evine ateÅŸ düÅŸtü. Osmaniye’nin KurtuluÅŸ Mahallesi’ndeki ÅŸehidin baba evine gelen askeri heyet, acÄ± haberi baba Mehmet ve anne Hatice Ezim’e verdi. OÄŸlullarÄ±nÄ±n ÅŸehit düÅŸtüÄŸünü öÄŸrendikten sonra üzüntüden fenalÄ±k geçiren Ezim çiftine, askeri heyetle gelen saÄŸlÄ±k görevlileri müdahale etti. Bir yÄ±l önce göreve baÅŸladÄ±ÄŸÄ± ve 5 kardeÅŸin en küçüÄŸü olduÄŸu öÄŸrenilen Zinnur Ezim’in ÅŸehit olduÄŸunu duyan yakÄ±nlarÄ± taziye için baba evine akÄ±n etti.

Åžehidin baba evine Türk bayraklarÄ± asÄ±lÄ±rken, Osmaniye Belediyesi de taziye çadÄ±rÄ± kurdu. Bekar olduÄŸu öÄŸrenilen ÅŸehit Zinnur Ezim’in, yarÄ±n düzenlenecek olan törenin ardÄ±ndan Belediye Asri MezarlÄ±ÄŸÄ±’ndaki Garnizon ÅžehitliÄŸi’ne defnedileceÄŸi belirtildi.