Yurt genelinde hava durumu nasÄ±l 20 Mart 2017

Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan elde edilen son bilgilere gÃ¶re yurt genelinde hava durumunun ÅŸÃ¶yle olmasÄ± bekleniyor

YapÄ±lan son deÄŸerlendirmelere göre, Marmara'nÄ±n doÄŸusu, DoÄŸu Akdeniz, Ä°ç Anadolu, Karadeniz, DoÄŸu ve GüneydoÄŸu Anadolu ile Afyonkarahisar ve Isparta çevrelerinin yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geçeceÄŸi tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel MüdürlüÄŸünden alÄ±nan tahminlere göre, genellikle yaÄŸmur ve saÄŸanak ÅŸeklinde olacak yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n, Ä°ç Anadolu'nun kuzeydoÄŸusu, BatÄ± ve DoÄŸu Karadeniz'in iç kesimleri ile DoÄŸu Anadolu'nun kuzey ve doÄŸusunda yer yer karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur ve kar ÅŸeklinde olmasÄ± bekleniyor. DoÄŸu Anadolu'nun doÄŸusunda sabah saatlerinde buzlanma ve don olayÄ± ile birlikte Ege bölgesi ve iç kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±kuzeydoÄŸu kesimlerde 3 ila 5 derece azalacak, batÄ± kesimlerde 1 ila 3 derece artacak, diÄŸer yerlerde önemli bir deÄŸiÅŸiklik olmayacak. RüzgarÄ±n, genellikle batÄ± ve kuzeybatÄ±, Marmara ile zamanla Akdeniz kÄ±yÄ±larÄ±nda batÄ± ve güneybatÄ± yönlerden hafif ara sÄ±ra orta kuvvette, Orta ve DoÄŸu Karadeniz kÄ±yÄ±larÄ±, DoÄŸu Akdeniz kÄ±yÄ±larÄ± ile Malatya ve ElazÄ±ÄŸ çevrelerinde yer yer kuvvetlice (30- 50 km/saat) eseceÄŸi tahmin ediliyor.

BazÄ± illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sÄ±caklÄ±klarÄ± ise ÅŸöyle:

Ankara: ParçalÄ± ve çok bulutlu, akÅŸam saatlerinde hafif yaÄŸmur ve saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 12

Ä°stanbul: ParçalÄ± ve çok bulutlu, akÅŸam saatlerinde hafif saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 15

Ä°zmir: ParçalÄ± ve az bulutlu 21

Bursa: ParçalÄ± ve çok bulutlu, öÄŸle saatlerinden sonra doÄŸu ilçeleri saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 16

Adana: Az bulutlu, zamanla parçalÄ± ve çok bulutlu, öÄŸle saatlerinden sonra saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 20

Antalya: ParçalÄ± ve az bulutlu 22

Samsun: ParçalÄ± ve çok bulutlu, aralÄ±klÄ± yaÄŸmurlu 11

Trabzon: ParçalÄ± ve çok bulutlu, aralÄ±klÄ± yaÄŸmurlu 9

Erzurum: Az bulutlu, zamanla parçalÄ± ve çok bulutlu, aralÄ±klÄ± kar yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 3

DiyarbakÄ±r: Az bulutlu, zamanla parçalÄ± ve çok bulutlu, öÄŸle saatlerinden sonra aralÄ±klÄ± saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 17