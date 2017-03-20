MÄ±sÄ±rlÄ± vatandaÅŸÄ±n gece yarÄ±sÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± ÅŸey polisi harekete geÃ§irdi

Ä°stanbul Fatih'te yaÅŸanan olayda MÄ±sÄ±r uyruklu bir vatandaÅŸÄ±n yÃ¼ksek sesle gece yarÄ±sÄ± mÃ¼zik dinlemesi polisi harekete geÃ§irdi

Ä°stanbul Fatih'te gece saatlerinde yüksek sesle müzik dinleyerek vatandaÅŸlarÄ± tehdit eden MÄ±sÄ±r uyruklu ÅŸahÄ±s polis tarafÄ±ndan arandÄ±.Fatih, HacÄ± Evhaddin Mahallesi, SarmaÅŸÄ±klÄ± Sokak üzerinde meydana gelen olay iddialara göre ÅŸöyle gerçekleÅŸti. Gece saatlerinde sokak üzerinde bulunan 5 katlÄ± binanÄ±n en üst katÄ±nda oturan MÄ±sÄ±r uyruklu Karem Sobhy Abdelmobdy Mohanmed'in yüksek sesle arapça müzik dinleyerek çevredeki vatandaÅŸlarÄ± rahatsÄ±z ettiÄŸi öÄŸrenildi. VatandaÅŸlarÄ±n ÅŸikayeti üzerine apartmana gelen polis ekipleri MÄ±sÄ±r uyruklu ÅŸahsÄ± uyarmak için apartmana girerek daire ziline bastÄ±. Uzun uÄŸraÅŸlara raÄŸmen ÅŸahsÄ±n kapÄ±yÄ± kilitleyerek açmamasÄ± üzerine olay yerine ‘terör' ÅŸüphesi üzerine Özel Harekat Åžube MüdürlüÄŸüne baÄŸlÄ± tim sevk edildi. YaÅŸanabilecek bir olumsuzluÄŸa karÅŸÄ±n operasyon sÄ±rasÄ±nda saÄŸlÄ±k ve itfaiye ekipleri de bölgede hazÄ±r bekletildi. Özel timin bölgeye gelmesiyle daire kapÄ±sÄ± kÄ±rÄ±larak ÅŸahÄ±s etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen ÅŸahÄ±s gözaltÄ±na alÄ±narak saÄŸlÄ±k kontrolünden geçirilmek üzere Haseki EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesine götürüldü.

MAHALLE SAKÄ°NÄ°. "TEHDÄ°T EDÄ°LDÄ°K"

Tehdit edilkdiklerini ifade eden bir mahalle sakini," Tuhaf bir ÅŸey dinliyordu. Uykumdan uyanÄ±p cama çÄ±ktÄ±m. SaÄŸa sola bakÄ±yordum. Birden ses kesildi. Birden biri içeri gir diye baÄŸÄ±rdÄ±. KafamÄ± yukarÄ± kaldÄ±rÄ±p baktÄ±ÄŸÄ±mda bana ‘ÅŸeytan' diye baÄŸÄ±rdÄ±. Çok korktum. CamÄ± kapÄ±yarak içeri girdim. EÅŸimi aradÄ±m, eve geldi. Neden rahatsÄ±z ediyorsun insanlarÄ± diye sordu. Bu sefer eÅŸime senin için özle hazÄ±rlÄ±k yapÄ±yorum. Abdest alÄ±p aÅŸaÄŸÄ±ya geleceÄŸim dedi. Ailecek tehdit edildik" ÅŸeklinde konuÅŸtu.

MÄ±sÄ±r uyruklu Karem Sobhy Abdelmobdy Mohanmed'in 6 yÄ±ldÄ±r Türkiye'de yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi. GözaltÄ±na alÄ±nan ÅŸahsÄ±n psikolojik sorunlarÄ±nÄ±n olduÄŸu iddia edildi. SaÄŸlÄ±k kontrolünden geçirilen ÅŸahsÄ±n karakola götürülerek ifadesi alÄ±nacaÄŸÄ± belirtildi.Polisin olayla ilgili soruÅŸturmasÄ± sürüyor.