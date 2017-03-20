BÃ¼yÃ¼k skandal 7 yaÅŸÄ±ndaki Ã¶ÄŸrenciler savaÅŸta ÅŸehit dÃ¼ÅŸtÃ¼

Ã‡anakkale SavaÅŸÄ±nÄ±n yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla Ä°stanbul'daki bir okulda hazÄ±rlanan tÃ¶ren bÃ¼yÃ¼k tepki topladÄ±

Ä°stanbul BaÄŸcÄ±lar'daki Vali Cahit Bayar Ä°lkokulu, Çanakkale SavaÅŸÄ±'nÄ±n 102. yÄ±ldönümü nedeniyle 2. sÄ±nÄ±f öÄŸrencilerinin rol aldÄ±ÄŸÄ± temsili bir tören hazÄ±rladÄ±.

Posta gazetesinde yer alan habere göre, temsilde 7-8 yaÅŸÄ±ndaki öÄŸrenciler asker kÄ±yafetleri giyip savaÅŸtÄ±. ÇocuklarÄ±n bazÄ±larÄ± temsili olarak ÅŸehit oldu.

"ÇOK SAKINCALI"

Sahneye konulan temsili tabutlarÄ±n üzerlerine de öÄŸrencilerin fotoÄŸrafÄ± yapÄ±ÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±. KÄ±zlar tabut baÅŸÄ±nda aÄŸladÄ±.Uzmanlar, görüntülere "SavaÅŸ, ölüm gibi kavramlar o yaÅŸta travma yaratÄ±r. Biz ailelere 'Çocuklara oyuncak silah bile almayÄ±n' diyoruz. ÖÄŸretmenler buna nasÄ±l izin verdi?" sözleriyle tepki gösterdi.