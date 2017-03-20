Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 20/03/2017 09:41

BÃ¼yÃ¼k skandal 7 yaÅŸÄ±ndaki Ã¶ÄŸrenciler savaÅŸta ÅŸehit dÃ¼ÅŸtÃ¼

ilk okul

Ã‡anakkale SavaÅŸÄ±nÄ±n yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla Ä°stanbul'daki bir okulda hazÄ±rlanan tÃ¶ren bÃ¼yÃ¼k tepki topladÄ±

Ä°stanbul BaÄŸcÄ±lar'daki Vali Cahit Bayar Ä°lkokulu, Çanakkale SavaÅŸÄ±'nÄ±n 102. yÄ±ldönümü nedeniyle 2. sÄ±nÄ±f öÄŸrencilerinin rol aldÄ±ÄŸÄ± temsili bir tören hazÄ±rladÄ±.

Posta gazetesinde yer alan habere göre, temsilde 7-8 yaÅŸÄ±ndaki öÄŸrenciler asker kÄ±yafetleri giyip savaÅŸtÄ±. ÇocuklarÄ±n bazÄ±larÄ± temsili olarak ÅŸehit oldu.

"ÇOK SAKINCALI"

Sahneye konulan temsili tabutlarÄ±n üzerlerine de öÄŸrencilerin fotoÄŸrafÄ± yapÄ±ÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±. KÄ±zlar tabut baÅŸÄ±nda aÄŸladÄ±.Uzmanlar, görüntülere "SavaÅŸ, ölüm gibi kavramlar o yaÅŸta travma yaratÄ±r. Biz ailelere 'Çocuklara oyuncak silah bile almayÄ±n' diyoruz. ÖÄŸretmenler buna nasÄ±l izin verdi?" sözleriyle tepki gösterdi.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

deprem

Ã‡anakkale beÅŸik gibi sallanÄ±yor yine depremler oluyor

AFAD'Ä±n aÃ§Ä±klamasÄ±na gÃ¶re, Ã‡anakkale'de yine depremlerin ardÄ± ardÄ±na devam ettiÄŸi sÃ¶yleniyor.

servis aracÄ±

Kereste yÃ¼klÃ¼ tÄ±r ile maden iÅŸÃ§ilerinin servisi Ã§arpÄ±ÅŸtÄ± Ã¶lÃ¼ ve yaralÄ±lar var

BalÄ±kesir'in Dursunbey Ä°lÃ§esi'nde maden iÅŸÃ§ilerini taÅŸÄ±yan bir servisle kereste yÃ¼klÃ¼ tÄ±r Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±. Feci kaza sonucunda 2 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybederken 18 kiÅŸi yaralandÄ±

istanbul operasyon

MÄ±sÄ±rlÄ± vatandaÅŸÄ±n gece yarÄ±sÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± ÅŸey polisi harekete geÃ§irdi

Ä°stanbul Fatih'te yaÅŸanan olayda MÄ±sÄ±r uyruklu bir vatandaÅŸÄ±n yÃ¼ksek sesle gece yarÄ±sÄ± mÃ¼zik dinlemesi polisi harekete geÃ§irdi