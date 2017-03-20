Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 20/03/2017 10:13

Ã‡anakkale beÅŸik gibi sallanÄ±yor yine depremler oluyor

deprem

AFAD'Ä±n aÃ§Ä±klamasÄ±na gÃ¶re, Ã‡anakkale'de yine depremlerin ardÄ± ardÄ±na devam ettiÄŸi sÃ¶yleniyor.

Çanakkale'nin AyvacÄ±k ilçesinde 4,3 ÅŸiddetinde deprem meydana geldi. BaÅŸbakanlÄ±k Afet ve Acil Durum Yönetimi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± (AFAD) Deprem Dairesinden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamaya göre, AyvacÄ±k'ta 4,3 büyüklüÄŸünde bir deprem kaydedildi. Depremin saat 10.00'da 5,6 kilometre derinlikte gerçekleÅŸtiÄŸi, sabahÄ±n erken saatlerinde büyüklükleri 3,2 ve 3,5 arasÄ±nda deÄŸiÅŸen 11 depremin daha meydana geldiÄŸi bildirildi.

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