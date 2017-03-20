Libya'da geminin batmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan kayÄ±p yakÄ±nlarÄ±ndan ÅŸok iddia

Libya aÃ§Ä±klarÄ±nda batan TÃ¼rk kargo gemisinde kaptan ve Ã§arkÃ§Ä±baÅŸÄ± Ã–ztÃ¼rk hala bulunamadÄ±. Ã–ztÃ¼rk'Ã¼n ailesi hÃ¼kÃ¼mete Ã§aÄŸrÄ±da bulunarak, Libya'da arama kurtarma konusunda Ã¶zel bir birimin bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Libya açÄ±klarÄ±nda 16 Mart'ta batan TÄ±naztepe isimli geminin kaptanÄ± ile çarkçÄ±baÅŸÄ± Ä°brahim Öztürk'ten 4 gündür haber alÄ±namadÄ±. Aileler ise hala umutlu bekleyiÅŸlerini sürdürürken Öztürk'ün kÄ±zÄ± Zerrin Öztürk, "LibyanÄ±n arama kurtarma konusunda özel bir biriminin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± biz kayÄ±p yakÄ±nlarÄ± olarak yeni öÄŸrendik. Talebimiz devletimizin Libya'ya arama kurtarma gemisi göndermesi, babamÄ±n canlÄ± ya da cansÄ±z olarak bir an önce bize teslim edilmesidir." dedi.

"Ä°LK GÜN SONUNDA 8 KURTULAN 5 KAYIP VARDI"

Batan geminin çarkçÄ±baÅŸÄ± Ä°brahim Öztürk'ün kÄ±zÄ± 4 gündür yaÅŸananlarla ilgili önemli açÄ±klamalar yaptÄ±. Devletten yardÄ±m talebinde bulunan acÄ±lÄ± kÄ±zÄ±n sözleri ÅŸöyle:"Ä°lk gün olumsuz hava koÅŸullarÄ± öne sürülerek sadece deniz yüzeyinde arama yapÄ±ldÄ±, botla kÄ±yÄ±ya 6 kiÅŸi çÄ±kartÄ±ldÄ±. Kurtulanlar oldu, 7 kiÅŸi kayÄ±p bilgisi verildi. Gece yarÄ±ÅŸÄ± 23:00 civarÄ±nda ise 2 kiÅŸinin daha kurtulduÄŸu bilgisi ÅŸirket tarafÄ±ndan bize bildirildi. ilk gün sonunda 8 kurtulan, 5 kayÄ±p vardÄ±. 2. gün, geceyarÄ±sÄ± kurtulanlardan birinin öldüÄŸü bilgisi geldi. AkÅŸama doÄŸru ise 3 kiÅŸinin cesedi kÄ±yÄ±ya vurdu. 2. gün sonunda 7 kurtulan, 4 ölü, 2 kayÄ±p vardÄ±. 3. gün, 2 kayÄ±p için denize dalgÄ±ç gireceÄŸi bilgisi verildi. ÖÄŸleden sonra ÅŸirket yetkilisi ordu ve emniyet yetkililerinden izin alÄ±namadÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±mÄ±za bildirildi. AynÄ± anda ulaÅŸtÄ±rma bakanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± ana arama kurtarma merkezi, ÅŸirketin dalgÄ±ç temin edemediÄŸini bildirdi. 3. gün boÅŸ geçti. Bugün ise dalgÄ±çlar geminin battÄ±ÄŸÄ± düÅŸünülen yere dalÄ±ÅŸ yapmÄ±ÅŸlar ancak batÄ±ÄŸÄ± bulamamÄ±ÅŸlardÄ±r. YarÄ±n batÄ±ÄŸÄ±n yeri tespit edilerek yeniden deniz içinde arama yapÄ±lacakmÄ±ÅŸ.

"LÄ°BYA'NIN ARAMA KURTARMA KONUSUNDA ÖZEL BÄ°R BÄ°RÄ°MÄ° YOKMUÅž"

LibyanÄ±n arama kurtarma konusunda özel bir biriminin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± biz kayÄ±p yakÄ±nlarÄ± olarak yeni öÄŸrendik. Ama bizim devletimizin özel arama kurtarma birimimiz, personelimiz, teçhizatÄ±mÄ±z var. Talebimiz devletimizin Libya'ya arama kurtarma gemisi göndermesi, babamÄ±n canlÄ± ya da cansÄ±z olarak bir an önce bize teslim edilmesidir."