Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 20/03/2017 11:06

Ä°zmir'de iki grup arasÄ±ndaki bÄ±Ã§aklÄ± kavga Ã¶lÃ¼mle sonuÃ§landÄ±

Ã¶lÃ¼m

Ä°zmir'de iki grup arasÄ±nda Ã§Ä±kan bÄ±Ã§aklÄ± kavga sonucunda iki kardeÅŸten biri Ã¶lÃ¼rken diÄŸeri de aÄŸÄ±r yaralandÄ±.

Olay, dün akÅŸam saatlerinde YeniÅŸehir Mahallesi GÄ±da ÇarÅŸÄ±sÄ±nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarÄ±nda husumet olduÄŸu öÄŸrenilen iki grup arasÄ±nda sözlü tartÄ±ÅŸma çÄ±ktÄ±. KÄ±sa sürede büyüyen tartÄ±ÅŸma bÄ±çaklÄ± kavgaya döndü. Olayda ismi öÄŸrenilemeyen bir ÅŸahÄ±s, kardeÅŸ olduÄŸu öÄŸrenilen 23 yaÅŸÄ±ndaki Onur KÄ±zÄ±laslan ve 18 yaÅŸÄ±ndaki Müslüm KÄ±zÄ±laslan'Ä± bÄ±çaklayarak yaraladÄ±. OÄŸullarÄ±nÄ±n yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyan aile olay yerinde sinir krizi geçirdi. KavgayÄ± gören çevredeki vatandaÅŸlarÄ±n durumu 112 saÄŸlÄ±k ekiplerine bildirmesi üzerine iki kardeÅŸ ambulansla Tepecik EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Tedavi altÄ±na alÄ±nan kardeÅŸlerden Müslüm KÄ±zÄ±laslan yapÄ±lan tüm müdahalelere kurtarÄ±lamazken, Onur KÄ±zÄ±laslan'Ä±n ise hayati tehlikesinin devam ettiÄŸi öÄŸrenildi. Müslüm KÄ±zÄ±laslan'Ä±n cansÄ±z bedeni savcÄ±lÄ±k incelemesinin ardÄ±ndan otopsi yapÄ±lmak üzere Ä°zmir Adli TÄ±p Morgu'na kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Polis ekipleri olayla ilgili baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturma kapsamÄ±nda, olay yerinden kaçan cinayet zanlÄ±sÄ±nÄ±n yakalanmasÄ± için çevredeki güvenlik kameralarÄ±nÄ± incelemeye aldÄ±.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

uÃ§ak

Pilotlar kuleye haber verdi Ä°stanbul'da yine drone paniÄŸi yaÅŸandÄ±

Ä°stanbul'da AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'na iniÅŸ yapmak isteyen iki uÃ§aÄŸÄ±n pilotu gÃ¶rdÃ¼kleri drone'larÄ± kuleye bildirdi. Polisler drone uÃ§uran ve talimatlara uymayan kiÅŸilerin yakalanmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.


Derste cinnet geÃ§irdi bÄ±Ã§aÄŸÄ± arkadaÅŸÄ±nÄ±n boynuna sapladÄ±

Rize'de 16 yaÅŸÄ±ndaki lise Ã¶ÄŸrencisini derste cinnet geÃ§irerek Ã¶n sÄ±rasÄ±nda oturan arkadaÅŸÄ±nÄ±n boynuna bÄ±Ã§ak sapladÄ±. ArkadaÅŸÄ± olay yerinde Ã¶lÃ¼rken kendisi de hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

cÃ¼bbetli ahmet

FETÃ– toplantÄ±sÄ±nda CÃ¼bbeli Ahmet iÃ§in bitirme kararÄ±

FETÃ– soruÅŸturmalarÄ±nda hazÄ±rlanan fezlekede CÃ¼bbeli Ahmet Hoca olarak bilinen kiÅŸinin FETÃ– lideri hakkÄ±nda eleÅŸtirilerde bulunmasÄ± nedeniyle yapÄ±lan toplantÄ±da Ahmet Ã‡elik'in 'Bunun da suyu Ä±sÄ±ndÄ±, zaten kararÄ± alÄ±ndÄ±, kellesi kopacak' konuÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan tutuklandÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.