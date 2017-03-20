Ä°zmir'de iki grup arasÄ±ndaki bÄ±Ã§aklÄ± kavga Ã¶lÃ¼mle sonuÃ§landÄ±

Ä°zmir'de iki grup arasÄ±nda Ã§Ä±kan bÄ±Ã§aklÄ± kavga sonucunda iki kardeÅŸten biri Ã¶lÃ¼rken diÄŸeri de aÄŸÄ±r yaralandÄ±.

Olay, dün akÅŸam saatlerinde YeniÅŸehir Mahallesi GÄ±da ÇarÅŸÄ±sÄ±nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarÄ±nda husumet olduÄŸu öÄŸrenilen iki grup arasÄ±nda sözlü tartÄ±ÅŸma çÄ±ktÄ±. KÄ±sa sürede büyüyen tartÄ±ÅŸma bÄ±çaklÄ± kavgaya döndü. Olayda ismi öÄŸrenilemeyen bir ÅŸahÄ±s, kardeÅŸ olduÄŸu öÄŸrenilen 23 yaÅŸÄ±ndaki Onur KÄ±zÄ±laslan ve 18 yaÅŸÄ±ndaki Müslüm KÄ±zÄ±laslan'Ä± bÄ±çaklayarak yaraladÄ±. OÄŸullarÄ±nÄ±n yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyan aile olay yerinde sinir krizi geçirdi. KavgayÄ± gören çevredeki vatandaÅŸlarÄ±n durumu 112 saÄŸlÄ±k ekiplerine bildirmesi üzerine iki kardeÅŸ ambulansla Tepecik EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Tedavi altÄ±na alÄ±nan kardeÅŸlerden Müslüm KÄ±zÄ±laslan yapÄ±lan tüm müdahalelere kurtarÄ±lamazken, Onur KÄ±zÄ±laslan'Ä±n ise hayati tehlikesinin devam ettiÄŸi öÄŸrenildi. Müslüm KÄ±zÄ±laslan'Ä±n cansÄ±z bedeni savcÄ±lÄ±k incelemesinin ardÄ±ndan otopsi yapÄ±lmak üzere Ä°zmir Adli TÄ±p Morgu'na kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Polis ekipleri olayla ilgili baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturma kapsamÄ±nda, olay yerinden kaçan cinayet zanlÄ±sÄ±nÄ±n yakalanmasÄ± için çevredeki güvenlik kameralarÄ±nÄ± incelemeye aldÄ±.