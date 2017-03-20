FETÃ– toplantÄ±sÄ±nda CÃ¼bbeli Ahmet iÃ§in bitirme kararÄ±

FETÃ– soruÅŸturmalarÄ±nda hazÄ±rlanan fezlekede CÃ¼bbeli Ahmet Hoca olarak bilinen kiÅŸinin FETÃ– lideri hakkÄ±nda eleÅŸtirilerde bulunmasÄ± nedeniyle yapÄ±lan toplantÄ±da Ahmet Ã‡elik'in 'Bunun da suyu Ä±sÄ±ndÄ±, zaten kararÄ± alÄ±ndÄ±, kellesi kopacak' konuÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan tutuklandÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.

Örgütün kasasÄ± Ali Çelik hakkÄ±nda Anadolu Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'nca hazÄ±rlanan fezlekede, bu skandalÄ±n detaylarÄ± yer aldÄ±. 2011 yÄ±lÄ±nda Özel Yetkili Cumhuriyet SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan gözaltÄ±na alÄ±nÄ±p cezaevine konan Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü için FETÖ/PDY'nin bir mütevelli toplantÄ±sÄ±nda 'bitirilme' kararÄ± alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± ortaya çÄ±ktÄ±. Ä°stanbul Anadolu Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan hazÄ±rlanarak Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'na gönderilen FethullahçÄ± Terör Örgütü'nün kasasÄ± Ali Çelik için hazÄ±rlanan 178 sayfalÄ±k fezlekede gizli tanÄ±k Enes'in Cübbeli Ahmet Hoca'ya iliÅŸkin bazÄ± ifadeleri yer aldÄ±. Enes, örgütün mütevelli toplantÄ±sÄ±nda Cübbeli Ahmet Hoca hakkÄ±nda 'bitirilme' kararÄ± alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. Gizli tanÄ±k Enes savcÄ±lÄ±ÄŸa ÅŸunlarÄ± söyledi: "2011 yÄ±lÄ±nda tam tarihini hatÄ±rlamamakla birlikte kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü isimli ÅŸahÄ±s örgüt lideri olan Fethullah Gülen hakkÄ±nda olumsuz ve eleÅŸtirel konuÅŸmalarÄ± basÄ±nda yapmaya baÅŸlayÄ±nca mütevelli toplantÄ±sÄ±na konu oldu. Bu toplantÄ±da Ahmet Çelik 'Bunun da suyu Ä±sÄ±ndÄ±, zaten kararÄ± alÄ±ndÄ±, kellesi kopacak' dedi. Bu toplantÄ±dan yaklaÅŸÄ±k 1 ay kadar sonra Ahmet Mahmut Ünlü tutuklandÄ±." Kaynak: Sabah