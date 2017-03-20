Derste cinnet geÃ§irdi bÄ±Ã§aÄŸÄ± arkadaÅŸÄ±nÄ±n boynuna sapladÄ±

Rize'de 16 yaÅŸÄ±ndaki lise Ã¶ÄŸrencisini derste cinnet geÃ§irerek Ã¶n sÄ±rasÄ±nda oturan arkadaÅŸÄ±nÄ±n boynuna bÄ±Ã§ak sapladÄ±. ArkadaÅŸÄ± olay yerinde Ã¶lÃ¼rken kendisi de hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

Rize'nin Pazar ilçesindeki bir lisede korkunç bir olay yaÅŸanndÄ±. Derste cinnet geçiren lise öÄŸrencisi arkadaÅŸÄ±nÄ± bÄ±çakladÄ±ktan sonra kendisini bÄ±çakladÄ±. Olayda bÄ±çaklanan öÄŸrencinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi, cinnet geçiren öÄŸrencinin ise aÄŸÄ±r yaralandÄŸÄ± öÄŸrenildi. Edinilen bilgiye göre, Pazar ilçesindeki bir lisede sabah ikinci derste cinnet geçiren B.K., önce önündeki sÄ±rada oturan E.T.'nin boynuna bÄ±çak sapladÄ±, ardÄ±ndan da bÄ±çaÄŸÄ± kendi boÄŸazÄ±na sapladÄ±. Pazar Kaçkar Devlet Hastanesine kaldÄ±rÄ±lan öÄŸrencilerden 16 yaÅŸÄ±ndaki E.T. burada hayatÄ±nÄ± kaybederken, aÄŸÄ±r yaralÄ± B.K. (16) Rize AraÅŸtÄ±rma Hastanesine kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Olay nedeniyle okul tatil edilirken, yaralÄ± B.K.'nin hayati tehlikesi olduÄŸu ifade edildi.