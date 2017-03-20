Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 20/03/2017 13:07

Pilotlar kuleye haber verdi Ä°stanbul'da yine drone paniÄŸi yaÅŸandÄ±

uÃ§ak

Ä°stanbul'da AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'na iniÅŸ yapmak isteyen iki uÃ§aÄŸÄ±n pilotu gÃ¶rdÃ¼kleri drone'larÄ± kuleye bildirdi. Polisler drone uÃ§uran ve talimatlara uymayan kiÅŸilerin yakalanmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.

Habertürk'ten Gökhan Artan'Ä±n haberine göre cezai yaptÄ±rÄ±mlar ve uyarÄ±lara raÄŸmen, drone (mini insansÄ±z hava aracÄ±) karmaÅŸasÄ± bitmek bilmiyor. Ä°stanbul semalarÄ±nda yine drone alarmÄ± vardÄ±. OlasÄ± çarpma tehlikesi nedeniyle uçaklarÄ±n güzergâhÄ±nda uçurulmasÄ± yasak ancak cumartesi günü Atatürk HavalimanÄ±'na iniÅŸ yapacak 2 uçaÄŸÄ±n pilotu Beykoz üzerinde bin metre yükseklikte drone'la karÅŸÄ±laÅŸtÄ±.PilotlarÄ±n uyarÄ± anonslarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan hava trafik kontrolörü hemen durumu rapor etti. ArdÄ±ndan polis, uçaklar için büyük tehlike oluÅŸturan drone'un sahibinin bulunmasÄ± için çalÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.

PARA CEZASI VERÄ°LÄ°YOR

Drone uçuÅŸuna karÅŸÄ± Atatürk HavalimanÄ±'nda tel örgülere Ä°ngilizce ve Türkçe yazÄ±lÄ± tabelalar asÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Sivil HavacÄ±lÄ±k Genel MüdürlüÄŸü (SHGM) 500 gramÄ±n üzerindeki insansÄ±z hava araçlarÄ±na kayÄ±t ve tescil zorunluluÄŸu getirirken, talimatlara aykÄ±rÄ± davrananlara bin TL idari para cezasÄ± veriliyor.

 

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