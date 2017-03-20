Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 20/03/2017 14:34

Ankara Ãœniversitesinde pankart gerilimi yaralÄ±lar var

ankara Ã¼niversitesi

Ankara Ãœniversitesinde aÃ§Ä±lan bir pankart nedeniyle karÅŸÄ±t gÃ¶rÃ¼ÅŸlÃ¼ Ã¶ÄŸrenciler arasÄ±nda kavga Ã§Ä±ktÄ±

Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü'nde asÄ±lan bir pankart nedeniyle karÅŸÄ±t görüÅŸlü öÄŸrenciler arasÄ±nda çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± belirtilen kavgada 3 kiÅŸi hafif yaralanÄ±rken, 2 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Cebeci Kampüsü’nde, okulun içine asÄ±lan ‘Öcalan’a idam, Büyük Türkiye’ yazÄ±lÄ± pankart nedeniyle karÅŸÄ±t görüÅŸlü öÄŸrenciler arasÄ±nda gerginlik çÄ±ktÄ±. GerginliÄŸin büyümesi üzerine gruplar, birbirlerine taÅŸlarla ve dubalarla saldÄ±rdÄ±. Kavga nedeniyle çevik kuvvet ekipleri, TOMA’lar eÅŸliÄŸinde kampüs içine girerek, gruplara müdahale etti. Kavgada 3 kiÅŸi atÄ±lan taÅŸlardan hafif ÅŸekilde yaralanÄ±rken, polis ekipleri kavgaya karÄ±ÅŸan 2 kiÅŸiyi gözaltÄ±na aldÄ±. Olay yerine gelen saÄŸlÄ±k ekipleri ise yaralÄ± öÄŸrencilere ilk müdahaleyi yaparak, yaralÄ±larÄ± hastaneye kaldÄ±rdÄ±. Polis ekipleri, kavganÄ±n ardÄ±ndan kampüs içinde ve çevresinde yoÄŸun güvenlik önlemi aldÄ±.

Kaynak: Sözcü
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