Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 20/03/2017 14:35

FotoÄŸraf paylaÅŸtÄ± diye kardeÅŸini dÃ¶vdÃ¼ genÃ§ kÄ±z cami tuvaletine sÄ±ÄŸÄ±ndÄ±

kÄ±z kardeÅŸ

Adana'da arkadaÅŸlarÄ±yla fotoÄŸraf paylaÅŸan kÄ±z kardeÅŸini dÃ¶ven aÄŸabey, kayÄ±plara karÄ±ÅŸtÄ±. Cami tuvaletine saklanan genÃ§ kÄ±z ise hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

Adana Merkez Çukurova Ä°lçesi Huzurevleri Mahallesi'nde oturan TOKÄ° Åžehit Ozan Onur Anadolu Lisesi son sÄ±nÄ±f öÄŸrencisi SÄ±la A., dün sÄ±nÄ±f arkadaÅŸlarÄ± ile buluÅŸup, birlikte vakit geçirdi. Erkeklerin de bulunduÄŸu grup, birlikte cep telefonlarÄ± ile fotoÄŸraf çektirdi. SÄ±la A. çektikleri fotoÄŸrafÄ± sosyal medyadaki hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±. KÄ±z kardeÅŸinin paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± fotoÄŸrafÄ± gören aÄŸabeyi Murat A., akÅŸam saatlerinde eve gelen kardeÅŸini 'konuÅŸacaÄŸÄ±z' diyerek dÄ±ÅŸarÄ± çÄ±karttÄ±. Murat A., kÄ±z kardeÅŸini oturduklarÄ± apartmanÄ±n yakÄ±nÄ±ndaki ilkokulun bahçesine götürüp dövdü. Yüzünde morluklar oluÅŸup, gözü ÅŸiÅŸen SÄ±la A., ailesine hiçbir ÅŸey söylemedi.

OKUL KAPISINDA BÄ°R DAHA DÖVÜNCE CAMÄ° TUVALETÄ°NE SIÄžINDI

Genç kÄ±z, aÄŸabeyinin 'artÄ±k okula gitmeyeceksin' uyarÄ±sÄ±na raÄŸmen bu sabah TOKÄ° Åžehit Ozan Onur Anadolu Lisesi'ne geldi. Murat A., motosikletle takip ettiÄŸi kÄ±z kardeÅŸini okulun kapÄ±sÄ±nda tekrar dövmeye baÅŸladÄ±. Çevredeki vatandaÅŸlarÄ±n müdahale etmesi üzerine aÄŸabeyinin elinden kurtulan SÄ±la A., yakÄ±ndaki camiye girdi. Genç kÄ±z, arkasÄ±ndan gelen aÄŸabeyinin elinden tuvalete sÄ±ÄŸÄ±nÄ±p kapÄ±yÄ± kilitleyerek kurtuldu. Murat A., kaçarken olay yerine ihbar üzerine polis ve saÄŸlÄ±k ekipleri geldi. SaklandÄ±ÄŸÄ± tuvaletten çÄ±kan SÄ±la A. ambulansla Adana Devlet Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Polis, kaçan Murat A.'yÄ± arÄ±yor.

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