Bakan Ã‡elik aÃ§Ä±kladÄ± ekmekte GDO'lu maddeler kullanÄ±lÄ±yor mu

GÄ±da, TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanÄ± Faruk Ã‡elik, ekmekte GDO'lu madde kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Ã¼zerine Ã§Ä±kan bir haber Ã¼zerine konunun araÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve sonuÃ§larÄ±n kamuoyu ile paylaÅŸÄ±lacaÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼nde aÃ§Ä±klama yaptÄ±.

GÄ±da, TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanÄ± Faruk Çelik, bir yayÄ±n organÄ±nda yer alan "ekmek üretiminde GDO'lu katkÄ± maddesi kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na" yönelik haber üzerine yazÄ±lÄ± açÄ±klamada bulundu.GÄ±da arzÄ± kadar güvenliÄŸinin de son derece önemli olduÄŸuna dikkati çeken Çelik, BakanlÄ±k olarak 6 bin 600 personelle sürekli gÄ±da denetimi yaptÄ±klarÄ±nÄ± ifade etti. Çelik, 15 bin 600 denetimde çeÅŸitli uygunsuzluklar tespit edildiÄŸini belirterek, 75 milyon lira para cezasÄ± kesildiÄŸini vurguladÄ±.

GDO KESÄ°NLÄ°KLE YASAKTIR

BaÅŸta Avrupa ve ABD olmak üzere pek çok ülkede GDO kullanÄ±mÄ±nÄ±n belirli ölçülerde serbest olmasÄ±na karÅŸÄ±n Türkiye'de yasaklandÄ±ÄŸÄ±na dikkati çeken Çelik, ÅŸunlarÄ± kaydetti:"Ülkemizde GDO kullanÄ±mÄ± kesinlikle yasaktÄ±r. AykÄ±rÄ± davrananlara 5 yÄ±ldan 12 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± öngörülmektedir. Bu çerçevede, 2016 ve 2017 yÄ±llarÄ±nda 12 bin 286 GDO denetimi yapmÄ±ÅŸ bulunuyoruz. Bu denetimlerde soya içeren 112 üründe GDO tespit edildi. Ä°lgililer hakkÄ±nda savcÄ±lÄ±ÄŸa suç duyurusunda bulunulmuÅŸtur. Bu arada, 2016 ve 2017 yÄ±llarÄ±nda Adana'da 29 GDO denetimi yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Bunlardan, sadece birinde, etsiz kÄ±yma olarak tarif edilen soya eti kÄ±ymasÄ± denetiminde GDO tespit edilmiÅŸtir ve öngörülen cezai iÅŸlemler yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Öte yandan haberde bahsi geçen katkÄ± maddesi üreten firmaya ÅŸimdiye kadar 8 gÄ±da denetimi yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Bu denetimlerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiÅŸtir. AyrÄ±ca bu firmaya, soya ham maddesi temin eden tedarikçi firmaya da GDO denetimi yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Bu denetim neticesinde de herhangi bir olumsuzlukla karÅŸÄ±laÅŸÄ±lmamÄ±ÅŸtÄ±r."