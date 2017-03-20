Hava deÄŸiÅŸimine Ã§Ä±kan asker ablasÄ±nÄ±n evinde Ã¶lÃ¼ bulundu

IÄŸdÄ±r'da askerlik yaparken yaralanan ve hastanede tedavi gÃ¶rdÃ¼kten sonra izne Ã§Ä±kan er Yasin Ä°Ã§li ablasÄ±nÄ±n BalÄ±kesir'deki evinde Ã¶lÃ¼ bulundu.

IÄŸdÄ±r'da zÄ±rhlÄ± aracÄ±n devrilmesi sonucu yaralanan er, hava deÄŸiÅŸimi için geldiÄŸi BalÄ±kesir'in Edremit ilçesinde ablasÄ±nÄ±n evinde ölü bulundu. Edinilin bilgiye göre, Yasin Ä°çli, IÄŸdÄ±r 5. Hudut Alay KomutanlÄ±ÄŸÄ±nda vatani görevini yaparken, Dilucu SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'nda zÄ±rhlÄ± aracÄ±n devrilmesi sonucu kolundan yaralanarak Ankara GATA'da tedavi gördü. YaklaÅŸÄ±k bir aydÄ±r askeri hastanede tedavi gören Yasin Ä°çli, hava deÄŸiÅŸimi izni için geldiÄŸi ablasÄ±nÄ±n Akçay Mahalesi'ndeki evinde banyoda ölü bulundu. Sosyal paylaÅŸÄ±m sitesinde, "Asker vurulunca deÄŸil, unutulunca ölür." sözleri dikkati çekerken, gencin cesedi otopsi için Bursa Adli TÄ±p Kurumuna kaldÄ±rÄ±ldÄ±.