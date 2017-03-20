Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 20/03/2017 19:57

Dicle Ãœniversitesi'nde gergin dakikalar PKK marÅŸÄ±nÄ± okudular

dicle Ã¼niversitesi

Nevruz kutlamasÄ± yapan Dicle Ãœniversitesi Hukuk FakÃ¼ltesi Ã¶ÄŸrencileri PKK marÅŸÄ± sÃ¶yleyince polis mÃ¼dahale etti.

Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi önünde nevruz kutlamasÄ± yapmak isteyen öÄŸrenciler ile etkinliÄŸin izinsiz olduÄŸunu söyleyen polisler arasÄ±nda gerginlik çÄ±ktÄ±. Bir öÄŸrencinin PKK marÅŸÄ±nÄ± söylemesi üzerine, polis onu gözaltÄ±na almak istedi. DiÄŸer öÄŸrenciler ise gözaltÄ±na alÄ±nmasÄ±na engel olmak istedi. Ä°lk baÅŸta sivil polisler ile öÄŸrenciler arasÄ±nda çÄ±kan arbedeye, daha sonra Çevik Kuvvet polisleri de katÄ±ldÄ±. Müdahalenin ardÄ±ndan polis 16 öÄŸrenciye gözaltÄ±na aldÄ±. GözaltÄ±na alÄ±nan öÄŸrenciler Emniyet MüdürlüÄŸüne götürüldü.

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