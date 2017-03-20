MinibÃ¼ste baÅŸÃ¶rtÃ¼lÃ¼ kÄ±zÄ± darp eden kadÄ±nÄ±n cezasÄ± belli oldu

Maltepe minibÃ¼sÃ¼nde bir kÄ±zÄ±n baÅŸÃ¶rtÃ¼ takmasÄ± sonucu saldÄ±ran Ayhan Almila Kursar'a 13 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± isteniyor.

Ä°stanbul Maltepe'de lise öÄŸrencisi F.D.A.Y.'nin türban taktÄ±ÄŸÄ± gerekçesiyle darp edilmesine iliÅŸkin Anadolu Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yürütülen soruÅŸturma tamamlandÄ±. SoruÅŸturma kapsamÄ±nda genç kÄ±zÄ± darp ettiÄŸi gerekçesiyle tutuklanan Ayhan Almila Kursar hakkÄ±nda, 'tehdit', 'hakaret', 'basit yaralama', 'inanç düÅŸünce ve kanaat hürriyetinin kullanÄ±lmasÄ±nÄ± engelleme' ve 'halkÄ± kin ve düÅŸmanlÄ±ÄŸa alenen tahrik etme ve aÅŸaÄŸÄ±lama' suçlarÄ±ndan toplam 3 yÄ±l 9 aydan 13 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± istemiyle iddianame düzenledi. Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianamenin kabul edilmesinin ardÄ±ndan Ayhan Almila Kursar'Ä±n yargÄ±lanmasÄ±na baÅŸlanacak