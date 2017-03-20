Dev operasyon Ã¶ncesi sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± ilan edildi

Nusaybin'de ilÃ§esinde terÃ¶ristlere yÃ¶nelik devam eden operasyon dolayÄ±sÄ±yla sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± ilan edildi

Mardin'in Nusaybin ilçesinde 10 mahallede terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon nedeniyle sokaÄŸa çÄ±kma yasaÄŸÄ± ilan edildi.Valilikten yapÄ±lan açÄ±klamada, Nusaybin'e baÄŸlÄ± YakÄ±nca, Bahminin, Kaleli, Güzelsu, Yol, Dibek, Üçyol, DaÄŸiçi, Åžekrin ve Eskihisar mahallerinde faaliyet yürüten terör örgütü PKK mensuplarÄ±nÄ±n etkisiz hale getirilmesi, teröristlerin kullandÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlendirilen sÄ±ÄŸÄ±nak, barÄ±nak ve depo alanlarÄ±nÄ±n tahrip edilmesi, aranan kiÅŸilerin yakalanmasÄ± amacÄ±yla operasyon düzenleneceÄŸi bildirildi.

Operasyon icra edilecek bölgede yaÅŸayan vatandaÅŸlarÄ±n can ve mal güvenliÄŸinin saÄŸlanmasÄ± amacÄ±yla 5442 sayÄ±lÄ± Ä°l Ä°daresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereÄŸince saat 07.00 itibarÄ±yla söz konusu 10 mahalle ile sÄ±nÄ±rlÄ± olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokaÄŸa çÄ±kma yasaÄŸÄ± ilan edildiÄŸi ifade edilen açÄ±klamada, vatandaÅŸlarÄ±n yasaÄŸa uymasÄ±nÄ±n can ve mal güvenlikleri açÄ±sÄ±ndan önem taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.