Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 20/03/2017 21:31

Dev operasyon Ã¶ncesi sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± ilan edildi

sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±

Nusaybin'de ilÃ§esinde terÃ¶ristlere yÃ¶nelik devam eden operasyon dolayÄ±sÄ±yla sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± ilan edildi

Mardin'in Nusaybin ilçesinde 10 mahallede terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon nedeniyle sokaÄŸa çÄ±kma yasaÄŸÄ± ilan edildi.Valilikten yapÄ±lan açÄ±klamada, Nusaybin'e baÄŸlÄ± YakÄ±nca, Bahminin, Kaleli, Güzelsu, Yol, Dibek, Üçyol, DaÄŸiçi, Åžekrin ve Eskihisar mahallerinde faaliyet yürüten terör örgütü PKK mensuplarÄ±nÄ±n etkisiz hale getirilmesi, teröristlerin kullandÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlendirilen sÄ±ÄŸÄ±nak, barÄ±nak ve depo alanlarÄ±nÄ±n tahrip edilmesi, aranan kiÅŸilerin yakalanmasÄ± amacÄ±yla operasyon düzenleneceÄŸi bildirildi.

Operasyon icra edilecek bölgede yaÅŸayan vatandaÅŸlarÄ±n can ve mal güvenliÄŸinin saÄŸlanmasÄ± amacÄ±yla 5442 sayÄ±lÄ± Ä°l Ä°daresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereÄŸince saat 07.00 itibarÄ±yla söz konusu 10 mahalle ile sÄ±nÄ±rlÄ± olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokaÄŸa çÄ±kma yasaÄŸÄ± ilan edildiÄŸi ifade edilen açÄ±klamada, vatandaÅŸlarÄ±n yasaÄŸa uymasÄ±nÄ±n can ve mal güvenlikleri açÄ±sÄ±ndan önem taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

 

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

baÅŸÃ¶rtÃ¼

MinibÃ¼ste baÅŸÃ¶rtÃ¼lÃ¼ kÄ±zÄ± darp eden kadÄ±nÄ±n cezasÄ± belli oldu

Maltepe minibÃ¼sÃ¼nde bir kÄ±zÄ±n baÅŸÃ¶rtÃ¼ takmasÄ± sonucu saldÄ±ran Ayhan Almila Kursar'a 13 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± isteniyor.


Malatya'da bir kafede silahlÄ± Ã§atÄ±ÅŸma Ã§ok sayÄ±da yaralÄ± var

Malatya'da haraÃ§ isteme meselesi nedeniyle Ã§Ä±kan silahlÄ± Ã§atÄ±ÅŸma sonucu 11 kiÅŸi yaralandÄ±.

dicle Ã¼niversitesi

Dicle Ãœniversitesi'nde gergin dakikalar PKK marÅŸÄ±nÄ± okudular

Nevruz kutlamasÄ± yapan Dicle Ãœniversitesi Hukuk FakÃ¼ltesi Ã¶ÄŸrencileri PKK marÅŸÄ± sÃ¶yleyince polis mÃ¼dahale etti.