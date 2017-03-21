HaraÃ§ istemeden Ã§Ä±kan kavga kanlÄ± bitti 3 Ã¶lÃ¼ 9 yaralÄ± var

Malatya'daki bir kafede haraÃ§ isteme nedeniyle Ã§Ä±kan kavga sonucunda 3 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybederken 9 kiÅŸi yaralandÄ±

Malatya'da bir kafede iddiaya göre haraç isteme meselesi yüzünden çÄ±kan silahlÄ± çatÄ±ÅŸmada 3 kiÅŸi öldü, 9 kiÅŸi yaralandÄ±.Olay, saat 20.30 sÄ±ralarÄ±nda Kanalboyu caddesinde bulunan Blue Star isimli kafede meydana geldi. Bir süre önce kafeye gelerek iddiaya göre haraç isteyen silahlÄ± bir grup bu akÅŸam tekrar geldi. Ä°çeride müÅŸterilerin bulunduÄŸu bir sÄ±rada henüz ismi öÄŸrenilemeyen kafe sahipleri ve çalÄ±ÅŸanlarla çÄ±kan tartÄ±ÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan gelen silahlÄ± çatÄ±ÅŸma çÄ±ktÄ±. Haraç istediÄŸi öne sürülen grubun açtÄ±ÄŸÄ± ateÅŸ sonucu müÅŸterilerin korku içinde kaçÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± kafeterya kan gölüne döndü. SaldÄ±rganlar olay yerinden kaçarken,ihbar üzerine çatÄ±ÅŸmanÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± kafeye polis ve saÄŸlÄ±k ekiplerine haber verildi. SaÄŸlÄ±k ekiplerinin müdahalesine raÄŸmen vucutlarÄ±nÄ±n çeÅŸitli yerlerine isabet eden mermilerle yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdikleri belirlenen Burak.A, Hakan.K ve Serdar. Ö’nün cenazeleri AdlÄ± TÄ±p Kurumun’a gönderildi. Yaralanan 9 kiÅŸi ise ilk tedavileri yapÄ±ldÄ±ktan sonra ambulanslarla, Turgut Özal TÄ±p Merkezi’nde tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±.

Olay nedeniyle kafeleri ile ünlü Kanalboyu caddesindeki tüm iÅŸyerlerinde bulunan müÅŸteriler hÄ±zla uzaklaÅŸtÄ±lar. Ä°ÅŸyerleri kapÄ±larÄ±nÄ± kapatÄ±rken, günün her saati kalabalÄ±k olan bölge bir anda sessizliÄŸe büründü.

POLÄ°S YOLLARI KAPATTI

ÇatÄ±ÅŸmanÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± kafeye gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldÄ±, cadde iki yönlü trafiÄŸe kapatÄ±ldÄ±. Polis, kaçan saldÄ±rganlarÄ±n yakalanmasÄ± için geniÅŸ çaplÄ± soruÅŸturma baÅŸlattÄ±.