Ã‡anakkale Zaferini anma afiÅŸinde 2. AbdÃ¼lhamid neden var

Ã‡anakkale'nin Ã‡an ilÃ§esinde, 18 Mart Ã‡anakkale Zaferini anma etkinliklerinde hazÄ±rlanan afiÅŸteki detay dikkatlerden kaÃ§madÄ±

BaÅŸkan Abdurrahman Kuzu imzasÄ±yla hazÄ±rlanan afiÅŸte, “Aziz ÅŸehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, bugün 140 yÄ±llÄ±k hayali gerçekleÅŸtiren kahraman ecdadÄ±mÄ±zÄ±n torunlarÄ±na ÅŸükranlarÄ±mÄ±zÄ± sunuyoruz” ifadelerine yer verildi. AfiÅŸte CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan, BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m ve BaÅŸkan Kuzu'nun fotoÄŸraflarÄ± da yer aldÄ±. 2. Abdülhamid, Çanakkale Zaferi'nin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± tarihte padiÅŸah deÄŸildi. Dönemin PadiÅŸahÄ± Mehmed ReÅŸad'dÄ±. CHP Çan Ä°lçe BaÅŸkanÄ± Ümran AydÄ±n, “Çanakkale Zaferi'nin yÄ±ldönümü münasebetiyle, Anafartalar kahramanÄ± Abdülhamid Han'Ä± anma inceliÄŸini gösteren belediyemizi kutluyorum” diyerek Çanakkale afiÅŸine tepki gösterdi.

“KÖPRÜYÜ KAST ETTÄ°M”

Kuzu ise ÅŸu sözlerle kendini savundu: “Vurgulamak istediÄŸimiz 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferimizin yÄ±l dönümünde temeli atÄ±lacak olan Çanakkale BoÄŸaz Köprümüzün 140 yÄ±l önce Sultan 2. Abdülhamit zamanÄ±nda projelendirildiÄŸi ve bu 140 yÄ±llÄ±k hayalin günümüzde CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z ve BaÅŸbakanÄ±mÄ±zÄ±n giriÅŸimleriyle hayata geçiriliyor olmasÄ±dÄ±r.”

Kaynak: Sözcü