13 yaÅŸÄ±ndaki iki kÄ±z Ã§ocuÄŸu hamile kaldÄ± DNA testinin sonucu bekleniyor

Ä°zmir'in Kiraz ilÃ§esinde yaÅŸayan 13 yaÅŸÄ±ndaki iki kÄ±z Ã§ocuÄŸu cinsel istismar sonucunda hamile kaldÄ±

Ä°zmir'in Kiraz Ä°lçesi'nde evli ve 2 çocuk babasÄ± M. A. (49), 4 ay önce 6. sÄ±nÄ±f öÄŸrencisi 13 yaÅŸÄ±ndaki T. K.'ya annesi evde yokken aÄŸzÄ±nÄ± kapatarak cinsel istismarda bulundu.

M. A.'nÄ±n "Bunu kimseye söyleme, seni alacaÄŸÄ±m. Birine söylersen öldürürüm" diye tehdit ettiÄŸi öne sürülen küçük kÄ±zÄ±n hareketlerinden ÅŸüphelenen babaanne, T. K. ile konuÅŸunca olay ortaya çÄ±ktÄ±.

Hastaneye götürülen T. K.'nÄ±n 4 aylÄ±k hamile olduÄŸu ortaya çÄ±ktÄ±. Kiraz Ä°lçe Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± inceleme baÅŸlatÄ±rken T. K. devlet korumasÄ±na alÄ±ndÄ±. T. K. ve ailesi bebeÄŸi istemeyince savcÄ±lÄ±k acilen kürtaj yoluyla alÄ±nmasÄ±nÄ± istedi.

Ege Üniversitesi TÄ±p Fakültesi'ne yatÄ±rÄ±lan T.K.'nÄ±n bu hafta kürtaj olacaÄŸÄ± öÄŸrenildi. T. K.'yÄ± muayene eden doktorlar kÄ±zlÄ±k zarÄ±nÄ±n bozulmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, olay anÄ±nda külotta bulunan spermlerin cinsel organa akmasÄ±yla hamile kalmÄ±ÅŸ olabileceÄŸi yönünde görüÅŸ bildirdi.

‘KÄ°RAZ GÜZELÄ°' DEMÄ°Åž

Habertürk'ün haberine göre, soruÅŸturma kapsamÄ±nda tutuklanan M. A. ise ifadesinde iliÅŸkiye girmediÄŸini ve tecavüz etmediÄŸini savunarak, bebeÄŸin babasÄ±nÄ±n kendisinin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etti. Bunun üzerine savcÄ±lÄ±k, kürtaj yoluyla alÄ±nacak olan bebeÄŸe DNA testi yapÄ±lmasÄ±na karar verdi.

M. A'nÄ±n T. K'nÄ±n sosyal paylaÅŸÄ±m sitesindeki fotoÄŸrafÄ± altÄ±na "Kiraz Güzeli" diye yorum yazdÄ±ÄŸÄ± da belirlendi.

8 AYLIK HAMÄ°LE

Yine aynÄ± ilçenin aynÄ± mahallesinde 13 Mart akÅŸamÄ± rahatsÄ±zlanan 13 yaÅŸÄ±ndaki M. A.'nÄ±n götürüldüÄŸü hastanede 8 aylÄ±k hamile olduÄŸu ortaya çÄ±ktÄ±.

Jandarma olayla ilgili inceleme baÅŸlatÄ±rken geçici olarak devlet korumasÄ±na alÄ±nan küçük kÄ±z ifadesinde Y. K.'nÄ±n (28) kendisiyle birkaç kez birlikte olduÄŸunu söyledi.

SuçlamayÄ± reddedip "Ä°liÅŸkim olmadÄ±, önceki erkek arkadaÅŸlarÄ±ndan olmuÅŸtur" diyen Y. K., tutuklandÄ±. Kiraz Ä°lçe Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekipleri M. A. ile iliÅŸkisi olduÄŸu belirlenen 2 kiÅŸinin daha ifadesini aldÄ±.

SavcÄ±lÄ±k, M. A.'nÄ±n doÄŸuracaÄŸÄ± bebeÄŸin babasÄ±nÄ±n belirlenmesi için Y. K. ve iliÅŸkiye girdiÄŸi iddia edilen 2 kiÅŸiden DNA örneÄŸi aldÄ±rdÄ±.

Bir ay sonra doÄŸacak olan bebekten alÄ±nacak DNA örneÄŸi 3 kiÅŸi ile karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rÄ±lacak.

AÄ°LELER KIZLARINI PARA KARÅžILIÄžI EVLENDÄ°RÄ°YOR

Ä°zmir 'e 142 kilometre uzaklÄ±ktaki Kiraz Ä°lçesi'nde taciz iddialarÄ± ilk deÄŸil. Ä°lçenin ismi Ekim 2016'da 14 yaÅŸÄ±ndaki Åž. A.'nÄ±n 18 yaÅŸÄ±ndaki N. G. tarafÄ±ndan kaçÄ±rÄ±lmasÄ±yla da gündeme gelmiÅŸti.

Jandarma küçük kÄ±zÄ± 75 gün sonra bulmuÅŸtu. Bu kaçÄ±rÄ±lma olayÄ±nÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± dönemde Kiraz'Ä±n daÄŸ köylerinde oturan yaÅŸlarÄ± 12 ile 18 arasÄ±nda deÄŸiÅŸen kÄ±z çocuklarÄ±nÄ±n kaçÄ±p evlendiÄŸi iddia edildi.

ArdÄ±ndan da yine Kiraz'da ailelerin, kaçan çocuk yaÅŸtaki kÄ±zlarÄ±nÄ± para karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda evlendirdiÄŸi ileri sürüldü. Jandarma ile Aile ve Sosyal Politikalar BakanlÄ±ÄŸÄ± ekipleri, Kiraz'da ve köylerinde inceleme yaptÄ±, iddialarÄ±n doÄŸru olduÄŸunu, ailelerin küçük yaÅŸta kaçan kÄ±zlarÄ±nÄ± para karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda evlendirdiÄŸini tespit etti.

Ä°lçede bir ay önce 13 yaÅŸÄ±ndaki T. K.'nÄ±n, 49 yaÅŸÄ±ndaki evli ve 2 çocuk babasÄ± M. A.'nÄ±n cinsel istismarÄ±na uÄŸradÄ±ÄŸÄ± ve 4 aylÄ±k hamile olduÄŸu belirlendi.

Küçük kÄ±z koruma altÄ±na alÄ±ndÄ± ve M. A. tutuklandÄ±. Gündemden düÅŸmeyen ilçede 13 Mart'ta da 13 yaÅŸÄ±ndaki M. A.'nÄ±n Y. K.'nÄ±n (28) tecavüzüne uÄŸradÄ±ÄŸÄ± ortaya çÄ±ktÄ±. Küçük kÄ±zÄ±n 8 aylÄ±k hamile olduÄŸu belirlendi. ZanlÄ± Y. K. tutuklandÄ±.