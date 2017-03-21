Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 21/03/2017 08:28

Yurt genelinde hava durumu nasÄ±l 21 Mart 2017

hava durumu

YapÄ±lan son deÄŸerlendirmelere gÃ¶re yurdun batÄ± kesiminde hava sÄ±caklÄ±klarÄ± her geÃ§en gÃ¼n yÃ¼kseliyor

Ä°ç Anadolu'nun doÄŸusu, Orta ve DoÄŸu Karadeniz, DoÄŸu Anadolu'nun kuzeyi ile Kastamonu, Malatya, Gaziantep, Kilis, Van, Hakkari ve ÅžÄ±rnak'Ä±n doÄŸu kesimlerinin yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geçeceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n, genellikle hafif yaÄŸmur ve saÄŸanak, DoÄŸu Anadolu'nun kuzeyi, DoÄŸu Karadeniz'in iç kesimleri ile Sivas, Van ve Hakkari çevrelerinde yer yer karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur ve hafif kar ÅŸeklinde olmasÄ± bekleniyor.

Meteoroloji Genel MüdürlüÄŸünden alÄ±nan tahminlere göre, hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kuzey, iç ve batÄ± kesimlerde 2 ila 4 derece artacaÄŸÄ±, diÄŸer yerlerde önemli bir deÄŸiÅŸiklik olmayacaÄŸÄ± tahmin ediliyor. RüzgarÄ±n, genellikle kuzey ve kuzeybatÄ±, Marmara'da zamanla kuzeydoÄŸu yönlerden hafif, ara sÄ±ra orta kuvvette eseceÄŸi tahmin ediliyor. BazÄ± illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sÄ±caklÄ±klarÄ± ise ÅŸöyle:

Ankara:ParçalÄ± ve çok bulutlu 14

Ä°stanbul: ParçalÄ± ve çok bulutlu zamanla az bulutlu 17

Ä°zmir: ParçalÄ± ve az bulutlu 23

Bursa: ParçalÄ± ve çok bulutlu zamanla az bulutlu 21

Adana:ParçalÄ± yer yer çok bulutlu 22

Antalya:ParçalÄ± ve az bulutlu 20

Samsun:ParçalÄ± ve çok bulutlu, sabah saatlerinde saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 13

Trabzon:ParçalÄ± ve çok bulutlu, öÄŸle saatlerinden sonra aralÄ±klÄ± yaÄŸmurlu 10

Erzurum:ParçalÄ± ve çok bulutlu, öÄŸle saatlerinden sonra aralÄ±klÄ± kar yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 2

DiyarbakÄ±r:ParçalÄ± ve çok bulutlu 15

 

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

kirazda cinsel istismar

13 yaÅŸÄ±ndaki iki kÄ±z Ã§ocuÄŸu hamile kaldÄ± DNA testinin sonucu bekleniyor

Ä°zmir'in Kiraz ilÃ§esinde yaÅŸayan 13 yaÅŸÄ±ndaki iki kÄ±z Ã§ocuÄŸu cinsel istismar sonucunda hamile kaldÄ±

Ã§anakkale savaÅŸÄ± afiÅŸi

Ã‡anakkale Zaferini anma afiÅŸinde 2. AbdÃ¼lhamid neden var

Ã‡anakkale'nin Ã‡an ilÃ§esinde, 18 Mart Ã‡anakkale Zaferini anma etkinliklerinde hazÄ±rlanan afiÅŸteki detay dikkatlerden kaÃ§madÄ±

malatya haberleri

HaraÃ§ istemeden Ã§Ä±kan kavga kanlÄ± bitti 3 Ã¶lÃ¼ 9 yaralÄ± var

Malatya'daki bir kafede haraÃ§ isteme nedeniyle Ã§Ä±kan kavga sonucunda 3 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybederken 9 kiÅŸi yaralandÄ±